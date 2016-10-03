В Иерусалиме на Гробе Господнем молились за мир в Украине 5 архиереев, более 100 священников и 3 тысячи паломников УПЦ

Многочисленные паломники Украинской Православной Церкви 2 октября молились за Литургией в Храме Воскресения у Гроба Господня. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В воскресном богослужении, которое возглавил архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимская Православная Церковь), приняли участие пять архиереев Украинской Православной Церкви, более 100 священнослужителей из разных регионов Украины, а также около 3 тысяч украинских паломников.

В частности, Литургию совершали наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, епископ Ирпенский Климент, епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

За богослужением была вознесена молитва за мир в Украине и за боголюбивый украинский народ.

Во время Божественной литургии все верующие смогли причаститься Святых Христовых Таин.

Православные паломники из Украины продолжают поклонятся многочисленным святыням Палестины и посещать места, связанные с земной жизнью Спасителя.