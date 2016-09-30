Тысячи паломников из Украины отправились в Израиль и Иорданию

Началось массовое паломничество на Святую землю, организованное Паломническим центром Украинской Православной Церкви.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в Паломническом центре УПЦ, в период с 28 по 30 сентября из аэропорта «Борисполь» в Израиль вылетели десятки паломнических групп. Программой поездки предусмотрено посещение святынь Израиля и Иордании.

Поддержку в организации поездки оказывает Паломническая служба русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Её руководитель иеромонах Дометиан (Маркарян) выразил надежду, что соборная молитва у вселенских святынь станет залогом возвращения мира на украинскую землю.

«Я надеюсь, что паломники откроют для себя уникальные святыни Иордании, узнают историю древних городов Десятиградия и увидят, что библейская история существует вне политических границ», - сообщил руководитель Паломнической службы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

В составе одной из групп отправилась официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

По благословению Иерусалимского Патриарха Феофила ІІІ, клирики Украинской Православной Церкви примут участие в богослужениях в Иерусалимском Храме Воскресения Христова, в Вифлеемском храме Рождества, на гробе Пресвятой Богородицы и у других святынь Израиля и Иордании.

Возвращение паломнических групп в Украину запланировано на 5-6 октября.