Рост преступности в Украине связан с игнорированием правил духовной безопасности, считают в УПЦ

Каждое правонарушение начинается с нарушения Божиих заповедей и зреет по мере укоренения в греховном состоянии. Об этом рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко, сообщает Центр информации УПЦ.

Комментируя рост преступности в Украине, священник отметил, что это неизбежный итог общего упадка духовности и нравственности граждан. Но, по его мнению, это не единственный фактор, который влияет на криминогенную ситуацию в стране.

«У большинства людей сейчас нет возможности полноценно содержать себя и свою семью, малый бизнес массово сворачивает свою деятельность, растет безработица, появилось огромное число переселенцев, которые едут в крупные города с целью устроиться на работу с хорошей зарплатой. На фоне всего этого у нравственно слабой части общества возникает соблазн поживиться за чужой счет», - сказал протоиерей Виктор Яценко.

Глава синодального отдела УПЦ обратил внимание на то, что в Украине в основном растет статистика краж, грабежей и разбойных нападений, но Церковь напрямую повлиять на эту ситуацию не может.

«Как правило, квартирные воры, мошенники, другие асоциальные элементы, редко приходят в храм. А если заходят, то часто с целью что-то попросить или украсть. И единственный способ у священника с ними встретиться - это места лишения свободы, где эти люди задумываются о своей дальнейшей жизни и участи. Здесь можно до них достучаться», - считает протоиерей Виктор Яценко.

Он напомнил, что Церковь призвана не искоренять преступность, а предотвращать правонарушения. Напрямую бороться с социальным злом, каким является преступление, призвано государство, что и выражено в евангельском учении: «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13:3,4).

«Миссией Церкви является забота о душе и спасении человека. А непрямой ее задачей является превентивная работа, связанная с потенциальными преступниками, людьми, готовыми переступить закон. Потому, что уголовному преступлению всегда предшествует нарушение заповедей Божиих и укоренение в греховном состоянии», - рассказал глава синодального отдела УПЦ.

По его словам, человек, который часто совершает грехи, связанные с посягательством на чужое имущество, не уважающий права других, не способный выйти из конфликтной ситуации мирным путем, игнорирует элементарное правило духовной безопасности, согласно которому за малым грехом, оставленным без внимания, с большой вероятностью последует большое нравственное падение.

«Мы знаем из истории, что бывают случаи, когда разбойники меняют свою жизнь и даже становятся святыми людьми. Это в основном происходит после встречи с Господом Богом. И одна из задач Церкви - организовать подобную встречу. Но для той социальной прослойки, которую составляет большинство преступников, нам приходиться уповать лишь на милость Божию, которой Господь коснется их сердец», - подытожил протоиерей Виктор Яценко.

Как сообщалось, согласно данным первого заместителя главы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николая Паламарчука, число уголовных преступлений с начала 2016 года выросло на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одно из самых резонансных преступлений за последнее время произошло в Днепре 25 сентября: злоумышленник застрелил работника патрульной полиции, который остановил его авто за нарушение правил дорожного движения. Также была ранена напарница полицейского, которая позже скончалась в больнице.