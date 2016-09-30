На конференции ОБСЕ в Варшаве назвали реальные причины захватов храмов УПЦ

Захваты храмов Украинской Православной Церкви происходят по мотивам, которые не имеют ничего общего с реализацией права на свободу вероисповедания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на конференции ОБСЕ «Human dimension implementation meeting», которая состоялась на днях в Варшаве.

По словам Александра Бахова, на сегодняшний день захвачено около 40 храмов УПЦ и подобные конфликты не прекращаются.

«Мы пришли к выводу, что захваты храмов имеют под собой исключительно имущественный спор между религиозными общинами за право владеть имуществом и культовыми сооружениями. А власть старается не замечать такие захваты, выдавая их за реализацию права на свободу вероисповедания или смену подчиненности религиозной общиной. Между тем анализ судебной практики показывает, что одна религиозная община оспаривает в суде право собственности или пользования на храм другой религиозной общины», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Глава Синодального юридического отдела УПЦ пояснил, что, как правило, в населенных пунктах новосозданные религиозные общины УПЦ КП претендуют на имущество религиозных общин УПЦ, которые с 90-х годов, или еще с советских времен находились там.

Приводя примеры, Александр Бахов назвал село Угринов на Волыни, село Катериновка на Тернопольщине, село Птичья и село Бадовка в Ровненской области.

В свою очередь, член совета директоров правозащитной организации «Human Rights Advocacy» Олег Денисов добавил, что государственная власть Украины имеет рычаги для предупреждения таких конфликтов, но не использует их.

«Если есть конфликты, то мы против того, чтобы они решались силовыми методами. Мы просим власть, чтобы силовые способы и насилие были остановлены. Давайте перенесем конфликты, которые существуют в судебную плоскость. Давайте принимать меры, чтобы люди не сталкивались, не дрались, чтобы не пропагандировали ненависть, а разбирали все свои взаимные претензии в судебной системе. Государство может эти конфликты предупреждать. Если бы были привлечены к ответственности люди, виновные даже не в нарушении прав на свободу совести и религии, а в избиении людей, взломе храмов, ситуация была бы другой», - резюмировал правозащитник.

Как сообщал Центр информации УПЦ, последний случай силового захвата храма УПЦ произошел 14 сентября 2016. Сторонники УПЦ КП при поддержке радикальной организации «Правый сектор» захватили храм в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской епархии УПЦ. В присутствии представителей власти и полиции представители религиозной общины УПЦ КП срезали замки и завели в храм собак.

*** «Human Dimension Implementation Meeting», которая проходила с 26 по 27 сентября в Варшаве - является крупнейшей в Европе конференцией по правам человека и демократии. Ежегодно она проводится Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, и является площадкой для 57 государств, где обсуждаются проблемы, связанные с реализацией прав человека.