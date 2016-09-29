В Бабьем Яру ощущается молитвенная помощь погибших мучеников и исповедников - настоятель храма

В храме иконы "Всех скорбящих Радость" в Бабьем Яру 29 сентября была отслужена панихида об упокоении киевлян, расстрелянных в годы войны.

По словам настоятеля храма протоиерея Сергея Темника, место трагедии в Бабьем Яру - это место гибели сотен тысяч невинных людей - евреев и многих православных верующих и священников, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Место, где были убиты сотни тысяч невинных людей – это особенный мир, хранящий тайну человеческого страдания и смерти. Важно не допустить повторения геноцида еврейского, украинского или других народов. Память об этой трагедии должна научить людей жить в согласии, стремиться к миру. Нельзя допустить, чтобы те страшные времена вернулись», - сказал священник.

По его словам, в Бабьем Яру, где страшная трагедия унесла жизни в том числе православных верующих и священников, «ощущается молитвенная помощь этих мучеников и исповедников».

«Сама атмосфера здесь особенная. Бабий Яр – это другой мир, хранящий тайну страдания и смерти многих невинно убиенных людей. Наш храм был назван в честь иконы «Всех скорбящих Радость» именно потому, что в день ее памяти в Бабьем Яру фашисты расстреляли архимандрита Александра Вишнякова. Каждый, кто придет сюда, может почувствовать отголосок того ужаса, который творился здесь в годы войны. Поэтому и молитва здесь всегда звучит по-особенному. Наши прихожане с самых первых богослужений ощущали это», - рассказал протоиерей Сергий Темник.