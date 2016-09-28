ОБСЕ в Польше призвали обратить внимание на нарушение прав верующих УПЦ

Делегация Украинской Православной Церкви в ходе конференции ОБСЕ «Human dimension implementation meeting», которая проходила с 26 по 27 сентября в Варшаве, призвала международных наблюдателей обратить повышенное внимание на ситуацию с нарушением прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по словам заместителя главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича, начиная с 2014 года случаи противоправных и дискриминационных действий в отношении УПЦ стали учащаться и приобрели систематический характер.

«Мы считаем такие действия недопустимыми, разжигающими вражду в обществе, ненависть и агрессию к людям, которые решили реализовать право на свободу вероисповедания и мирное собрание», - подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.

В частности, заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ проинформировал ОБСЕ о конкретных случаях силового захвата храмов, давления на верующих со стороны радикальных группировок, попытках сорвать Всеукраинский крестный ход, который проходил в Украине с 3 по 27 июля 2016 года, а также о появлении дискриминационных законопроектов № 4128 и № 4511.

«Мы говорим об этих проблемах с единственной целью - найти пути их решения посредством равного отношения ко всем религиозным организациям страны. Мы хотим строить конструктивные отношения с нашим государством. Просим обратить внимание на эти факты, и по линии ОБСЕ рекомендовать обратить внимание властей Украины на эти нарушения с просьбой не допускать разжигания религиозной вражды, отслеживать проявления нетерпимости и дискриминации, нарушения законодательства страны в сфере религии, а также просим включать эти факты в отчеты ОБСЕ о нарушениях прав религиозных организаций», - резюмировал Николай Данилевич.

В свою очередь, экс-депутат Сейма Польши Евгений Чиквин отметил, что озвученное представителем Украинской Православной Церкви «немыслимо и не соответствует европейским нормам».

«Если бы нечто подобное произошло бы у нас в Польше, я не говорю с католиками, а даже с протестантами, то было бы уже много журналистов и был бы шум. А так это православные, поэтому и молчат. В Польше Православная Церковь имеет подписанный в 1991 году конкордат с государством, на основе которого неуклонно соблюдаются все права местного православного населения», - сказал Евгений Чиквин.

*** «Human Dimension Implementation Meeting» является крупнейшей в Европе конференцией по правам человека и демократии. Ежегодно она проводится Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, и является площадкой для 57 государств, где обсуждаются проблемы, связанные с реализацией прав человека.