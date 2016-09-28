Обнародована статистика епархий, викариата и епископата УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ в Украине

Приходов УПЦ по всей территории Украины, в том числе на востоке и в Крыму, вдвое больше, чем в двух вместе взятых других крупнейших православных конфессиях, а количество монахов и монахинь – больше в 21 раз.

Такие статистические данные по состоянию на 1 сентября обнародовал портал «Религия в Украине», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Полная статистика православных конфессий изложена ЗДЕСЬ

Согласно представленной информации в Украинской Православной Церкви на данный момент 53 епархии, где совершают свое служение 84 архиерея и 10169 священников. Примечательно, что из этого количества только 16 священнослужителей являются иностранцами.

Всего в УПЦ 12334 общин, а также 207 монастырей, где несут монашеский подвиг 4847 монахов и монахинь.

Обращает на себя внимание показатель численности духовных заведений, где сейчас получают образование будущие священнослужители. Всего в УПЦ таких учебных заведений — 19, а количество слушателей по состоянию на начало текущего учебного года составляло 4861 человек.

Просветительскую деятельность Церкви характеризуют многочисленные периодические издания и действующие воскресные школы и братства. В частности, в целом в епархиях УПЦ издается 129 газет, журналов и т.д., а количество указанных школ составляет 3707 при общей численности 31 братства.

Разительно отличаются статистические показатели двух других крупнейших конфессий Украины «УПЦ КП» и УАПЦ. Всего в названных религиозных организациях насчитывается 3332 и 723 «священнослужителей» соответственно. Количество же монахов и монахинь в «Киевском патриархате» и «Автокефальной церкви» составляет 211 и 19 соответственно. При этом в указанных конфессиях насчитывается 36 и 12 архиереев.

Количество учебных заведений в «УПЦ КП» почти такая же, как и в УПЦ — 18 учреждений. Однако желающих изучать здесь духовные дисциплины более чем в 3 раза меньше, чем в Украинской Православной Церкви — 1230 человек.

На фоне этих красноречивых показателей вызывает вопросы объективность данных о «приверженности населения к Церкви». Согласно представленным данным к «УПЦ КП» себя относит 44% населения Украины, когда к «УПЦ» — 20%. Однако даже несмотря на популяризацию в СМИ такого сомнительного показателя, который обычно используется журналистами вне контекста, в УПЦ наблюдается очевидный приток верующих. Как свидетельствует статистика портала «Религия в Украине», представленная в 2013 и 2016 годы во всех регионах, исследованных религиоведами, увеличивается количество приходов УПЦ.