В Киево-Печерской лавре отметили праздник Воздвижения Креста Господня

В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил раннюю Божественную Литургию на площади Ближних пещер возле Крестовоздвиженского храма Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.