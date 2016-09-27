В Киево-Печерской лавре отметили праздник Воздвижения Креста Господня
17:55, 27 сентября 2016Православие
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В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил раннюю Божественную Литургию на площади Ближних пещер возле Крестовоздвиженского храма Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
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