За все, что человек сделал, без всякого стыда, нужно просить прощения у Бога - Блаженнейший Онуфрий

Человек должен всю свою жизнь, каждый день очищать свою душу от всего греховного.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди 25 сентября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Нечистый, скверный человек не может войти в Царствие Божие», — подчеркнул Предстоятель.

Его Блаженство отметил, что Господь в притче о брачном пире, которая читалась в этот день в Святом Евангелие (Мф. 22, 1-14), напоминает о том, как важно иметь соответственное одеяние для того, чтобы войти в Царство Небесное.

«Нам во время своей земной жизни нужно позаботиться о том, чтобы иметь пристойное одеяние для души. Нашу душевную одежду пачкает грех, согрешив, нужно сразу же покаяться перед Богом», - сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий объяснил, что согласно учению Святых отцов, православный человек должен очищать свою душу каждый день.

«Мы должны творить утренние молитвы, на протяжении дня просить у Бога милости, говорить «Помилуй меня, Господи!». Если мы прогневались на кого-то, то должны тоже просить: «Прости меня, Господи! Я прогневался на брата». Если кто-то украл что-то, то сказать «Прости меня, Господи, я совершил воровство», если что-то сделали другое недостойное, сразу просить у Бога прощения. И когда человек отходит ко сну, должен делать краткий анализ прожитого дня, после чего просить у Бога за все своих грехи прощения. «Ивана оскорбил, Степана обидел, что-то взял у кого-то, сказал нехорошее слово, совершил неправильный поступок» — за все, что мы сделали, безо всякого стыда, нужно просить прощения. Это есть тот процесс очищения, который мы должны совершать в течении всей своей земной жизни».

По словам Архипастыря, может так случится, что человек прожил всю жизнь и приблизился к своему исходу из этого мира, и так и не сделал свою одежду абсолютно белой, чистой и тогда он может сказать: «Господи, я трудился как мог, возможно, не достаточно усердно, но Ты помилуй меня и дай мне ту одежду, которая мне нужна для моего спасения!».

«И Бог найдет такую одежду человеку. У Бога больше милости, чем мы можем себе представить», — подчеркнул Блаженнейший владыка.

Он заверил, «если мы будем трудиться над очищением одежды души своей, то будем иметь на себе Божье благословение. Бог будет утешать нас в наших скорбях, в наших трудностях во время земной жизни. А когда человек предстанет перед Вечностью, то сподобится милости быть причастниками того мира, который Господь приготовил для возлюбленного своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа».