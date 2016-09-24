На Волыни почтили образ Зимненской Божией Матери и попросили мира

В день праздника в честь Святогорской Зимненской иконы Божией Матери, 24 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Святогорском Зимненском ставропигиальном женском монастыре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После отпуста был совершен крестный ход вокруг монастыря.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих с престольным праздником и благословил всех.