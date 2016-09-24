На Волыни почтили образ Зимненской Божией Матери и попросили мира
21:30, 24 сентября 2016Православие
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news.church.ua
В день праздника в честь Святогорской Зимненской иконы Божией Матери, 24 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Святогорском Зимненском ставропигиальном женском монастыре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.
За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
После отпуста был совершен крестный ход вокруг монастыря.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих с престольным праздником и благословил всех.
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