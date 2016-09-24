Тысячи православных украинцев отправляются в паломничество в Израиль

В Киеве 24 сентября состоялся молебен «о путешествующих», сообщает Паломнический Центр УПЦ.

«Паломничество на Святую Землю можно сравнить с Евангелием. Но если книги четырех Евангелистов мы привыкли воспринимать через чтение, то паломничество по Земле обетованной обнимает всю человека, наполняя ее душу образами, словно «Пятое Евангелие». Пусть эта поездка к святыням дарит вам новый толчок для спасительных подвигов и послужит для укрепления вашей веры», - отметил епископ Васильковский Николай.

За богослужением молились паломники, которые в период с 28 сентября по 6 октября примут участие в поездке в Израиль. Эта поездка организована Паломническим Центром Украинской Православной Церкви.

Директор Паломнического Центра Украинской Православной Церкви отметил, что организационная сторона паломнической поездки чрезвычайно важна.

«Где паломники будут жить, как они будут лететь, кто им окажет медицинскую помощь при наступлении страхового случая – все это жизненно важно. Но самое главное для нас, как организаторов, – молитвенный настрой паломников. Для нас важно, чтобы они запомнили не суету восточного базара, а свой покаянный настрой на Гробе Господнем. Надеюсь, они сохранят этот настрой после поездки, и он изменит их жизнь», - сказал Владимир Телиженко.