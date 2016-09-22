Чего бы человек не просил у Бога, он должен быть терпеливым - Блаженнейший Онуфрий

Святые Иоаким и Анна молились более 50-ти лет и вымолили у Бога огромный Дар.

Об этом сказал Предстоятель в своей проповеди в день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня, празднуя великий день Рождества Пресвятой Богородицы, мы научаемся тому, что человек должен быть постоянен в своей молитве», — отметил Предстоятель.

Чего бы человек ни просил у Бога, он должен быть терпеливым.

«У нас в жизни есть много проблем, вопросов, в которых мы хотели бы, чтобы Бог нам помог, и мы часто молимся и просим Бога об этом. Но мы думаем иногда, что вот сегодня помолюсь, а завтра уже «кошелку расставлю» и получу дар. Не так бывает», — подчеркнул Его Блаженство.

По его словам, «чем больше по своему духовному содержанию то, что мы просим, тем более терпеливая, более усердная и долговременная должна быть молитва».

Вспоминая историю о том, как долго святым и праведным Иоакиму и Анне пришлось просить у Бога себе потомство, Блаженнейший владыка отметил: «они молились более 50-ти лет и вымолили у Бога величайший Дар, сподобились такой чести, как никто из земнородных».

«Бог услышал их молитвы. Праведная Анна зачала и родила Преблагословенную Деву Марию — Ту, которая стала вместилищем Невмистимого Бога, Ту, которая стала выше всех святых, которая своим смирением преклонила Небо к земле».