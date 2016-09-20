Предстоятель УПЦ рассказал о том, как достичь мира и согласия в обществе

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как следует творить добро другим людям – ближним и дальним. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Церкви рассказал 17 сентября во время Литургии в день памяти святителя Иоасафа Белгородского.

Предстоятель отметил, что каждый святой является образцом для верующих. «Святитель Иоасаф для нас образцом того, как творить добро», — отметил Архипастырь.

«Сегодня мир живет двойными стандартами, в наше время модно перед тем, как должен что-то сделать, разгласить об этом перед всеми: через Интернет, через средства массовой информации сообщить, что ты будешь что-то делать». Люди даже иногда кичатся своей благотворительность, еще ничего не сделав — отметил Предстоятель.

Но святитель Иоасаф своей жизнью учит совершать наоборот — так, как говорил Господь: если ты делаешь добро правой рукой, пусть левая не знает этого.

«Мы должны творить добро по мере своих возможностей, — продолжил Блаженнейший владыка. — Бог не заставляет нас делать то, что мы не можем сделать. Но то, что мы можем — мы должны сделать». Его Блаженство подчеркнул, что если даже ничего дать бедному, необходимо выразить свое сочувствие, помянуть в молитвах. «А если есть — то немного дай, сколько можешь», — сказал Архипастырь.

[42] «Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы жили в добре, чтобы мы творили добро и ближним, и тем, которые далеки от нас. Для ближних — это наша помощь, наша милостыня, наша соучастие». Для дальних — тех, кто далеко от нас — наше добро — это наша молитва за них. Молитва является большим сокровищем, которое люди отдают, молясь друг за друга.

«Если мы будем творить добро и будем находиться в молитвах и покаянии, то Бог благословит нашу Церковь, наш украинский народ. Будет у нас мир, согласие, и мы будем идти тем путем, который ведет человека к вечным обителям Царства Небесного, где святитель Иоасаф сегодня, вместе со всеми святыми прославляет единого в Троице Бога », — отметил архипастырь.