В УПЦ назвали регионы, в которых больше всего нарушаются права верующих

В Украинской Православной Церкви назвали регионы, в которых больше всего нарушаются права верующих, это - Тернопольская, Ровенская, Волынская, Киевская области.

Об этом шла речь на брифинге в Киево-Печерской лавре, который был посвящен анализу ситуации с соблюдением права на свободу вероисповедания в Украине, сообщает Центр информации УПЦ.

На мероприятие были приглашены представители посольств стран Европы в Украине, ООН, ОБСЕ, которые отслеживают ситуацию с соблюдением прав верующих УПЦ.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что захват храмов, принадлежащих религиозным общинам УПЦ, имеет систематический характер.

«Захваты проходят при поддержке местных властей, а иногда при ее непосредственном участии. На сегодняшний день около 40 храмов захвачены. Вызывает беспокойство появление ряда законопроектов, которые имеют дискриминационный характер, предусматривают вмешательство в деятельность религиозных общин и способствуют рейдерству в религиозной среде Украины. К таким законопроектам следует отнести проект закона № 4128 об изменении религиозными общинами подчиненности и проект закона № 4511 об особом статусе религиозных организаций», - сообщил протоиерей.

Глава юридического отдела УПЦ добавил, что права верующих нарушаются даже на самых высоких государственных уровнях.

«Нельзя оставить без внимания тот факт, что Министерство культуры Украины не регистрирует уставы религиозных организаций Украинской Православной Церкви. Больше года с нарушением всех сроков безосновательно задерживались уставы, и не проводились никакие регистрационные действия. За 2015-2016 годы Министерство культуры зарегистрировало только 3 устава, из 14 поданных на регистрацию», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич добавил, что Церковь хочет строить с государством конструктивные, спокойные отношения.

«Это не жалобы, а констатация факта, того, что происходит. Мы граждане Украины, представляем самую крупную конфессию, и мы не хотим, чтобы нас считали гражданами второго сорта. Мы патриоты нашего государства, мы молимся за него, мы не поедем ни на восток, ни на запад, потому что это наша земля. Мы не требуем преференций, а просто хотим, чтобы наши права были обеспечены. Мы сами не нарушаем прав других религиозных конфессий. Мы настроены на разрешение конфликтов, а не на их создание», - резюмировал протоиерей Николай Данилевич.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) обратил внимание на многочисленные случаи нарушения права на свободу вероисповедания в Украине.

«10 августа 2016 года Госдепартамент США обнародовал отчет о религиозной свободе в мире за 2015 год, в котором обратил внимание на проблемы ущемления прав человека на свободное вероисповедание в Украине. К сожалению за этот год ситуация не улучшилась. Общество до сих пор не получило отчета правоохранительных органов об убийстве священника Романа Николаева, об убийстве монахини одного из киевских монастырей.

За последние два года только в Ровенской области открыто 8, а в Тернопольской - 13 уголовных производств, связанных с нарушением прав верующих. Однако ни одно из зафиксированных преступлений должным образом не расследовалось. Часть этих преступлений связана с нанесением верующим телесных повреждений, что привело к их госпитализации. Вопиющим стал случай преследования по религиозным убеждениям жительницы села Боровая Киевской области, где недавно был разрушен храм УПЦ. Ей сегодня угрожают увольнением с места работы за то, что она верующая УПЦ», - рассказал епископ Климент.