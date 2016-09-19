Новые законодательные инициативы в сфере религии угрожают распространением радикального ислама в Украине

Новые законодательные инициативы отдельных депутатов украинского парламента, по изменению законодательства в сфере государственно-конфессиональных отношений, вызвали беспокойство большинства религиозных конфессий.

Об этом сообщил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич 19 сентября во время брифинга в Киево-Печерской лавре.

«Не только наша конфессия обеспокоена законопроектом № 4128, но и многие члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Почти все они, за исключением одной конфессии, не поддерживают данную инициативу. А Объединение иудейских организаций Украины и Лютеранская Церковь выступили публично по этому поводу», - отметил священник.

По словам протоиерея Николая Данилевича, суть законопроекта № 4128 состоит в том, что любой человек может самоидентифицировать себя с той или иной религиозной организацией и автоматически получить права полноправного ее члена с возможностью влиять на принятие официальных решений религиозной общины. Такие нововведения способны стать основой для новых межконфессиональных конфликтов. И эта опасность касается не только христианских, но и мусульманских религиозных организаций.

«Представители радикального ислама могут прийти и сказать, что мы принадлежим к той или иной умеренной группе и войти в данную религиозную организацию. Таким образом, этим законопроектом, открывается опасность распространения радикального ислама среди представителей мусульманских организаций. То есть, это касается не только УПЦ. Именно поэтому такое беспокойство вызвали эти законопроекты не только у нас, но и среди христиан других конфессий, среди иудеев, а также среди мусульман», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.

Законопроект № 4128 лоббирует интересы УПЦ КП и нарушает права многих других украинских конфессий, считает заместитель главы отдела внешних церковных связей.

Протоиерей Николай Данилевич отметил, что такие законопроекты нельзя принимать в сложное для страны время, потому что это грозит межконфессиональному миру.

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) добавил, что уже много лет экспертная среда религиоведов оценивает украинское законодательство в сфере государственно-конфессиональных отношений, как одно из самых демократичных в мире.

«Сегодня, когда есть много пробелов в различных отраслях украинского законодательства, почему-то возникают законодательные инициативы по реформированию именно в сфере государственно-церковных отношений. Вызывают удивление такие инициативы представителей депутатского корпуса, которые вносят изменения в это законодательство и тем самым создают предпосылки для появления новых религиозных конфликтов в Украине», - сказал епископ Климент.

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ предположил, что «некоторым политическим силам, возможно, не нужно, чтобы определенные сферы в Украине характеризовались гармонией и общественным согласием, и там, где нет никаких оснований для этого, создаются новые поводы для нарушения прав и свобод верующих людей».