В Запорожье верующие УПЦ собрали 300 литров консервации для воинов АТО

Верующие УПЦ в Запорожье и Запорожском районе собрали 300 литров консервации для передачи воинам в зону АТО.

Акция состоялась в рамках фестиваля консервации, который прошел в Запорожье 17-18 сентября. В мероприятии принял участие социально-благотворительный отдел Запорожской епархии УПЦ.

По словам организаторов фестиваля, Запорожская епархия УПЦ лидировала по количеству пожертвованной консервации.

Священник Константин Максимов, обратившись с приветственным словом к собравшимся участникам и гостям фестиваля, передал благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Луки и пожелал Божией помощи в добром деле сбора продуктов для украинских защитников.

По материалам Пресс-службы Запорожской епархии УПЦ