В Запорожье верующие УПЦ собрали 300 литров консервации для воинов АТО

12:58, 19 сентября 2016
Православие
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Фото hram.zp.ua

Верующие УПЦ в Запорожье и Запорожском районе собрали 300 литров консервации для передачи воинам в зону АТО.

Фото hram.zp.ua

Акция состоялась в рамках фестиваля консервации, который прошел в Запорожье 17-18 сентября. В мероприятии принял участие социально-благотворительный отдел Запорожской епархии УПЦ.

Фото hram.zp.ua

По словам организаторов фестиваля, Запорожская епархия УПЦ лидировала по количеству пожертвованной консервации.

Фото hram.zp.ua

Священник Константин Максимов, обратившись с приветственным словом к собравшимся участникам и гостям фестиваля, передал благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Луки и пожелал Божией помощи в добром деле сбора продуктов для украинских защитников.

По материалам Пресс-службы Запорожской епархии УПЦ

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