В УПЦ опровергли информацию о причастности к непатриотическим группировкам

В Украинской Православной Церкви опровергли информацию о причастности к непатриотическим группировкам. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте УПЦ.

В частности, речь идет о материале от 15 сентября на одном из интернет-ресурсов, где сообщается о том, что якобы УПЦ организовала лагерь «Казачьего кадетского корпуса им. Владимира Великого» и сотрудничала с представителями так называемого «Верного казачества».

В УПЦ отмечают, что на территории Спасо-Преображенского женского монастыря в пгт. Песковка, о котором идет речь в статье, не размещается никаких светских организаций.

"Киевский казачий кадетский класс, который действует при Внешкольном учебном заведении «Центр военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник»» Святошинской РГА в Киеве, проводит летние сборы своих воспитанников в пгт. Песковка, позволяя им посещать богослужения монастыря.

Руководство Киевского казачьего кадетского класса предоставило представителям монастыря информацию относительно того, что программа образовательно-воспитательной работы их организации утверждена соответствующими документами Министерства образования и науки Украины. Никакого сотрудничества этой организации с представителями «Верного казачества» на территории Спасо-Преображенского монастыря никогда не происходило", - сообщает официальный сайт УПЦ.

Одновременно выдвигается предположение, что "по предоставленной представителями Внешкольного учебного заведения «Центр военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник»» информации, появление статьи с откровенно ложными показаниями обусловлено попытками определенных лиц отобрать у их организации помещения в Киеве".