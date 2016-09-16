"Приехали с молотками и болгаркой", - в УПЦ рассказали подробности нового захвата храма в Тернопольской области

Местная община Украинской Православной Церкви в селе Куты Тернопольской области, использует все возможные правовые механизмы для защиты храма в честь святой праведной Анны от церковных рейдеров.

Об этом заявил настоятель храма протоиерей Игорь Кушнирук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы подали заявление в полицию по 179 статье (незаконное удержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь - ЦИ УПЦ.) И теперь ждем 24 часа для открытия уголовного производства. Если производство не откроют, мы будем обращаться в суд, ведь при данной власти и полиции, которая бездействует, нам надо будет заставлять в судах расследовать это дело», - подчеркнул отец Игорь.

По словам священника, представители УПЦ КП и «Правого сектора» хорошо подготовились к захвату храма.

«Приехали на мотоциклах, автомобилях, с молотками, ломами, болгарками порвали и растрощили замки, и вчера же вечером уехали. Сейчас возле храма и внутри никого нет. Когда я подавал заявление в полицию, меня с насмешкой спрашивали: «В котором часу будете совершать службу в воскресенье, чтобы мы знали время, когда будем мы». Сейчас верующие собираются на богослужения в приспособленном помещении - палатке, установленной жителями села на частной территории », - добавил священник.

Также настоятель храма сказал, что никто из членов местной общины УПЦ не намерен решать конфликт силой: «У нас драться никто не собирается», - отметил протоиерей Игорь Кушнирук.

Напомним, что 14 сентября, сторонники УПЦ КП и «Правого сектора» осуществили силовой захват храма в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской епархии УПЦ. На церкви был срезан замок.

Храм в Кутах был закрыт около полугода назад, а желание завладеть им представители УПЦ КП проявили в декабре прошлого года, когда пытались захватить. В Тернопольском хозяйственном и Львовском апелляционном судах констатировали, что из-за отсутствия формального документа - справки о введении храма в эксплуатацию - верующим УПЦ храм не принадлежит. Однако община села Куты не оставляет надежды на справедливость в деле защиты собственного храма.