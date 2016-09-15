В УПЦ заявили о новом силовом захвате храма на Тернопольщине

В Украинской Православной Церкви заявили о силовом захвате храма в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской епархии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте УПЦ.

В частности сообщается, что 14 сентября на церкви был срезан замок, она была захвачена представителями УПЦ КП, которые не пускают туда верующих УПЦ – законных владельцев храма.

В УПЦ также обращают внимание не то, что храм в Кутах был закрыт около полугода назад, а желание завладеть им представители УПЦ КП продемонстрировали в декабре прошлого года, когда пытались захватить.

Тогда предложение верующих УПЦ помочь построить для общины УПЦ КП храм в Кутах отклонили. Сторонники УПЦ КП оценили имеющийся храм в 5 млн. грн. и заявили о том, что желают получить "компенсацию".

В Тернопольском хозяйственном и Львовском апелляционном судах констатировали, что из-за отсутствия формального документа – справки о введении храма в эксплуатацию – верующим УПЦ храм не принадлежит.

Однако община села Куты не оставляет надежды на справедливость в деле защиты собственного храма. Они намерены подать апелляцию на решение судей в Высший хозяйственный суд Украины и в европейские инстанции, поскольку факт ошибочности решений нескольких региональных судов недавно уже имел место.

Сейчас верующие собираются на богослужения в приспособленном помещении – палатке, установленной жителями села на частной территории.