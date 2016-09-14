Митрополит Онуфрий рассказал, как довольствуясь малым можно чувствовать себя счастливым

Все блага земли не сделают человека счастливым, если нет благодати Божьей в его жизни.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем интервью для местных СМИ в Кривом рогу в годовщину празднования основания Криворожской епархии и дня празднования Собора новомучеников и исповедников Екатеринославских, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство подчеркнул, что святые Екатеринославской земли, являясь покровителями края, испрашивают у Господа благословения для его жителей.

«Мы думаем, что живем на земле за счет своих ресурсов, талантов, даров природы, — отметил он. — Но на самом деле мы живем по благодати Божией. Эту благодать испрашивают для нас угодники Божии».

Предстоятель обратил внимание журналистов на то, что без Божьего благословения невозможно достичь счастья в этой жизни.

«Если нет благодати Божией, то человека можно поместить в самое прекрасное место, окружить всеми благами мира, а он все-равно будет несчастен. Но, когда на человеке почивает благодать Господня, он даже довольствуясь малым, будет чувствовать себя счастливым», — заключил Блаженнейший владыка.