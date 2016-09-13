В УПЦ заявили о давлении на священнослужителей со стороны силовых структур

Уголовное производство Генеральной прокуратуры Украины, вокруг обстоятельств последних лет предстоятельского служения почившего Митрополита Владимира (Сабодана), является необоснованным и свидетельствует о давлении силовых структур на священнослужителей Украинской Православной Церкви.

Об этом говорится в разъяснении «относительно ситуации с проведением ГПУ следствия вокруг обстоятельств последних лет предстоятельского служения почившего Митрополита Владимира и допросов архиереев УПЦ», размещенном на официальном сайте Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«В прессе все чаще появляется информация о ходе расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела, версия которой заключается в том, что почившего Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира якобы пытались принудительно отстранить от управления Церковью. Обстоятельства проведения указанных следственных действий дают основания говорить о наличии попыток исказить представление о деятельности Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту Предстоятеля УПЦ путем спекуляций с физическим состоянием почившего Владыки, клеветы и откровенных сплетен», - говорится в заявлении.

Также в тексте сообщения отмечается, что Митрополит Владимир действительно формально был отстранен от участия в управлении Церковью. Это произошло 24 февраля 2014 года по решению Священного Синода УПЦ, на котором был рассмотрен Рапорт Высокопреосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), на тот период ответственного за лечение Митрополита Владимира.

«В своем рапорте митрополит Александр (Драбинко) подробно изложил ситуацию с состоянием здоровья Предстоятеля и поставил в известность Священный Синод, что возможности для его восстановления не существовало.

Вместе с тем, неоднократные вызовы на допросы в Генеральную прокуратуру архиереев УПЦ стали досадным прецедентом в новейшей истории государственно-церковных отношений.

Учитывая очевидную необоснованность необходимости уголовного производства относительно обстоятельств совершения почившим Блаженнейшим Митрополитом Владимиром своего предстоятельского служения, а также многочисленные заявления отдельных украинских политиков с призывами против существования в Украине Украинской Православной Церкви, есть серьезные основания утверждать о давлении на священнослужителей УПЦ со стороны силовых структур», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что в январе прошлого года Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного следствия по факту превышения служебных полномочий работниками специального батальона судебной милиции «Грифон» ГУ МВД Украины в городе Киеве. По версии следствия командир и заместитель командира батальона «Грифон» на протяжении 6 месяцев в 2013 году противозаконно удерживали митрополита Александра (Драбинко) на территории Киева и Киевской области для того, чтобы заставить его убедить Митрополита Владимира отказаться от управления УПЦ.