Начальники должны управлять не силой, а примером – Блаженнейший Онуфрий

В день Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих,10 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал, какой пример для подражания святые подают для начальников и подчиненных. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Святые отцы, жившие в этой Лавре и мощи которых покоятся в Дальних пещерах, были друг на друга похожи своей простотой, любовью к Богу, своей любовью к ближнему, – отметил Предстоятель.

Блаженнейший Владыка объяснил это на примере жизненного подвига игумена печерской обители – преподобного Феодосия. «Он учился управлять своей братией у Спасителя: управлять не силой власти, а подавая остальным добрый пример, – отметил Блаженнейший владыка. – Он был первым на молитве в храме, был первым на послушании, выполнял одинаковую со всеми работу, ничем не выявляя своего положения».

«В этом состоит правильное начальствование, – подчеркнул Архипастырь. – Не быть деспотом для подчиненных, а быть добрым примером, чтобы они, посмотрев на начальствующего, знали, как им следует поступать в жизни».

«Если мы являемся подчиненными, – продолжил Его Блаженство, – то мы должны с любовью подчиняться своему начальствующему и молиться друг за друга. Это тот путь, который низводит на человека Божественное благословение и ведет человека к высшему спасению на небе».