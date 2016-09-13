В УПЦ разъяснили свою позицию по ситуации со следствием ГПУ по обстоятельствам последних лет служения Митрополита Владимира

На официальном сайте УПЦ обнародовали разъяснение Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ относительно ситуации с ведением ГПУ следствия относительно обстоятельств последних лет предстоятельского служения почившего Митрополита Владимира и допроса архиереев УПЦ.

Приводим текст разъяснения без изменений.

"В связи с тем, что в прессе все чаще появляется информация о ходе расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела, версия которой заключается в том, что почившего Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира якобы пытались принудительно отстранить от управления Церковью, необходимо дать разъяснение.

Украинская Православная Церковь неоднократно призывала ответственные государственные органы осуществить раскрытие многочисленных откровенных и дерзких преступлений против верующих людей и свободы совести, которые были совершены в течение последних двух лет. До сих пор отсутствуют сведения о результатах следствия относительно убийства киллерами священника Романа Николаева и нечеловеческих пыток, в результате которых погибла монахиня Алевтина (Кравчук). Хотя эти резонансные преступления были совершены более года назад, следственные органы ни разу не отчитались перед обществом о наказании виновных. Общество не проинформировано и о раскрытии обстоятельств похищения настоятельницы и монахини одного из Киевских монастырей в июне 2013 года. Не менее дерзким стало избиение национал-радикалами православных прихожан с. Катериновка Тернопольской области 21 сентября 2015 года, следствием которого стала госпитализация 15 верующих с травмами различной тяжести. И хотя целый ряд международных правозащитных организаций требовал всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления против свободы совести, органы правопорядка также оставили его без должного внимания. Не упреждены и не расследованы десятки случаев рейдерских захватов культовых сооружений, не были проведены необходимые следственные действия для нахождения тех, кто совершил в г. Киеве 11 поджогов православных храмов. Не инициировано ни одного дела против откровенных случаев разжигания религиозной вражды и призывов к агрессии против верующих со стороны отдельных политиков и должностных лиц во время проведения Всеукраинского Крестного хода.

На фоне такого откровенного бездействия силовых структур в отношении преступлений против жизни, здоровья и соблюдения права на свободу совести верующих украинских граждан, вызывает глубокую обеспокоенность настойчивое стремление Прокуратуры исследовать обстоятельства последних лет пребывания Блаженнейшего Митрополита Владимира во главе УПЦ. Ведь о предпосылках для этого ни разу официально не заявлял сам почивший Блаженнейший Владыка, так и те, кому делегировано представлять интересы УПЦ в государственных органах.

Обстоятельства проведения указанных следственных действий, которые просочились в средства массовой информации, дают основания говорить о наличии попыток исказить представление о деятельности Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту Предстоятеля УПЦ путем спекуляций с физическим состоянием почившего Владыки, клеветы и откровенных сплетен.

Что касается формального отстранения Блаженнейшего Митрополита Владимира от непосредственного принятия участия в управлении Церковью, следует напомнить, что оно состоялось 24 февраля 2014 года согласно решению Священного Синода УПЦ, на котором был рассмотрен Рапорт Высокопреосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), на тот период ответственного за лечение Митрополита Владимира. В своем рапорте митрополит Александр (Драбинко) подробно изложил ситуацию с состоянием здоровья Предстоятеля и поставил в известность Священный Синод, что возможности для его восстановления не существовало, следствием чего стало избрание Местоблюстителя Киевской кафедры Украинской Православной Церкви.

Вместе с тем, неоднократные вызовы на допросы в Генеральную прокуратуру архиереев УПЦ стали досадным прецедентом в новейшей истории государственно-церковных отношений. Учитывая очевидную необоснованность необходимости уголовного производства относительно обстоятельств совершения почившим Блаженнейшим Митрополитом Владимиром своего предстоятельского служения, а также многочисленные заявления отдельных украинских политиков с призывами против существования в Украине Украинской Православной Церкви, есть серьезные основания утверждать о давлении на священнослужителей УПЦ со стороны силовых структур".