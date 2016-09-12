Православные США собирают помощь для вынужденных переселенцев из регионов вооруженного противостояния

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион благословил сбор пожертвований для помощи вынужденным переселенцам, которые находятся в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на synod.com

В обращении Его Высокопреосвященства к пастве отмечается, что с началом боевых действий Святогорская Лавра, по благословению наместника митрополита Арсения, стала принимать вынужденных переселенцев.

«Сейчас на постоянном содержании Лавры находится 200 человек, которые в силу разных обстоятельств не могут вернуться домой. Это дети со своими матерями, пожилые женщины, инвалиды, которым некуда вернуться — их жилье разрушено или дома находиться опасно из-за боевых действий», — говорится в тексте обращения.

«В это скорбное для наших украинских братьев и сестер время мы не можем быть в стороне», — подчеркнул митрополит Иларион и призвал всех усилить молитвы о мире в Украине, а также оказать посильную помощь и провести в период до конца октября сбор пожертвований в пользу Свято-Успенской Святогорской Лавры.