Если человек покается, то избежит наказания за то, что сделал - Митрополит Онуфрий

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Если мы не каемся в грехах, то рано или поздно наступит расплата за это.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди 11 сентября в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Грех никогда не бывает безвозмезден, — отметил Блаженнейший владыка. — Если мы совершили грех и не каемся в нем, то рано или поздно наступит расплата за этот грех».

Не всегда возмездие за совершенное преступление наступает мгновенно.

«Бывает так, что я совершил что-то плохое сегодня, а расплата придет через год, десять лет или позже, — подчеркнул Его Блаженство, — но она обязательно будет».

Избавить человека от последствий греха может только покаяние.

«Если человек покается, то избежит возмездия за то, что он совершил,— заключил Предстоятель. — Бог нам простит все грехи, в которых мы раскаемся».