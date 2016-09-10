На Ровенщине община захваченного храма УПЦ помолилась за первой Литургией в новой церкви

Ровно год понадобился верующим УПЦ села Белогородки, чтобы построить новый храм, после захвата их церкви, сообщает Ровенская епархия УПЦ.

Первая Божественная литургия состоялась 8 сентября, через год после освящения фундамента под строительство.

Богослужение совершали десять священников, за Литургией молились более трехсот верующих.

Осенью 2014 года настоятель прихода во имя святого апостола Луки протоиерей Виталий Чайка и его прихожане остались без храма.

Но община преодолела отчаяние и уныние, решила строиться. Свой огород,10 соток земли, под строительство нового храма отдал житель Белогородки Евгений Фесюк.

«Ну а что было делать: земли не дают, церкви нет, сколько же в доме молиться? Уже как выкопали фундамент и стали свозить материал, работа закипела, пошел я на кладбище к могиле своей жены и говорю ей: «Если бы ты, жена, только видела, что у нас на огороде делается»», – вспоминает благодетель.

8 сентября после Божественной литургии Евгения Фесюк наградили благословенной грамотой от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и медалью «За особые заслуги перед Православной Церковью».

За Божественной литургией молились и жители соседнего села Птичья.