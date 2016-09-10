В Киево-Печерской лавре отпраздновали Собор преподобных, почивающих в Дальних пещерах
В день Собора преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих,10 сентября, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
За богослужением Предстоятель УПЦ обратился к многочисленным прихожанам и паломникам Лавры со словом проповеди.
Во время Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
После отпуста духовенство и верующие во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием крестным ходом прошли к Дальним пещерам, где на площади состоялся молебен.
В конце молебного пения митрополит Павел окропил верующих святой водой, после чего Предстоятель поздравил собравшихся с праздником и благословил всех.