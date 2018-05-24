В Почаевской лавре на торжества в честь памяти преподобного Иова собрались более 5 тысяч верующих (фото)

В Свято-Успенской Почаевской лавре 8-10 сентября проходят торжества по случаю обретения мощей небесного покровителя обители – преподобного Иова.

Как рассказал наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз), на традиционный крестный ход с мощами святого игумена и чудотворца собрались более 5 тысяч паломников, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Крестным ходом с пением и молитвами братия обители и верующие вышли из Пещерного храма и прошли по улицам города вокруг Почаевской лавры. Молитвенное шествие сопровождали три хора: братский хор, большой мужской и семинарский. Завершился крестный ход в Преображенском соборе, куда были занесены мощи преподобного Иова», - рассказал митрополит Владимир.

Наместник лавры добавил, что святые мощи преподобного Иова высокочтимая православная святыня.

«Преподобный Иов жил на Почаевской горе около 50 лет. Его деятельность была сосредоточена не только в монастыре, но и выходила за его пределы. Он не только подвизался монашеской жизнью, но и отстаивал права монастыря и прихожан, которые посещали Почаевскую лавру», - подчеркнул митрополит Владимир.

Торжества в честь преподобного Иова Почаевского, которые начались 8 сентября многотысячным крестным ходом, продолжились 9 сентября Всенощным бдением в Преображенском соборе. 10 сентября в Троицком и Преображенском соборах лавры состоятся праздничные Божественные литургии, после которых мощи преподобного Иова возвратят в Пещерный храм Почаевской обители.

Преподобный Иов (Железо; ХVII в.) – игумен Почаевского монастыря, аскет, просветитель, автор сборника моральных советов и наставлений «Пчела Почаевская», прожил ровно сто лет: с 1551 по 1651 год. Он много сделал для становления обители. При нем Почаевская лавра стала общежительным монастырем. При святом Иове была построена первая каменная церковь на Почаевской горе в честь Святой Троицы. Он организовал типографию, наладил печать духовно-просветительских книг.

История православия знает немало фактов исцеления по молитвам преподобного Иова Почаевского к Господу. Молитвами перед его мощами исцелился от недуга смертельно больной Почаевский игумен Досифей – описатель жития святого.

В 1833 году 28 августа мощи святого были открыты для поклонения. В 1902 году Святейший Синод установил в этот день обносить святые мощи Иова вокруг Успенского собора Почаевской лавры.