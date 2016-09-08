В УПЦ увидели, что тысяч военнослужащих хотят лишить конституционного права на свободу вероисповедания

Председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины сообщил о запланированных провокациях среди военнослужащих ВСУ с целью дискредитировать и лишить священников УПЦ возможности осуществлять пастырское окормление воинов.

В своем обращении к военному духовенству и православным военнослужащим Вооруженных Сил и других военных формирований Украины 7 сентября 2016 года митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин подчеркнул, что попытки протащить межконфессиональные проблемы в сферу влияния военных структур является недопустимым. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua.

Владыка отметил, что в последнее время со стороны определенной части негативно настроенных граждан участились нападки на Украинскую Православную Церковь. А в ближайшее время, по его словам, против УПЦ планируют организовать цикл провокационных мероприятий.

«Для этого позорного дела планируется появление материалов провокационного характера, содержащих ложную информацию, призванную скомпрометировать военное духовенство УПЦ и руководство Синодального отдела, — отметил Его Высокопреосвященство. — Целью запланированной провокации является поднятие вопроса об исключении представителей УПЦ с Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины».

Это фактически будет означать отстранение клириков УПЦ от духовной опеки военных.

Председатель Синодального военного отдела назвал такую перспективу несправедливой по отношению к Украинской Православной Церкви и напомнил, что именно представители возглавляемого им отдела первыми подписали Меморандум о сотрудничестве, и были основателями Душпастырского совета.

Разжигание религиозной розни в условиях военных действий, по его мнению, лишь создает дополнительную напряженность и является мощным фактором нестабильности в обществе.

«Хочу подчеркнуть, что попытки протащить межконфессиональные проблемы в сферу влияния военных структур является недопустимым», — сказал он.

Попытки лишить священников УПЦ осуществлять духовное окормление военных, по убеждению митрополита Августина, это на самом деле «попытки лишить возможности реализовать свое конституционное право свободы вероисповедания тысяч военнослужащих – верующих УПЦ».