Израиль в октябре посетят тысячи паломников из Украины

В первых числах октября несколько тысяч православных паломников отправятся из Украины в Израиль. Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в Паломническом Центре Украинской Православной Церкви.

Массовое паломничество связано со скидками, которые предоставляют авиаперевозчики в период празднования иудейского Нового года.

В период 2-5 октября в Украину прибывает множество хасидов, желающих встретить праздник Рош-Ха-Шана на могиле иудейского праведника Нахмана в Умани. Обратным рейсом эти же самолёты везут в Израиль пассажиров из Украины.

«По своей массовости этот период сопоставим со временем празднования православной Пасхи, когда в Иерусалимском Храме Воскресения Христова совершается церемония встречи Благодатного Огня», - прокомментировала предстоящее событие Анна Серокурова пиар-директор Министерства туризма Израиля.

«Такая акция – уникальная возможность для верующих с небольшим доходом посетить Святую землю», - отметил Владимир Телиженко – директор Паломнического Центра Украинской Православной Церкви.

В этот период заполняется большинство отелей Израиля, совершаются крестные хода, а у христианских святынь совершаются массовые богослужения с участием Патриарха святого града Иерусалима Феофила ІІI.