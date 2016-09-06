В Киево-Печерской лавре сегодня обсуждали вопросы духовной безопасности в информационном обществе

В актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 6 сентября состоялся круглый стол «Вопросы духовной безопасности в информационном обществе», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В мероприятии приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, председатель Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир, председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, епископ Бердянский и Приморский Ефрем, а также верующие Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины.

Во время мероприятия были обсуждены практические и богословские вопросы, связанные с защитой свободы личности в условиях развития информационного общества. В частности, верующие получили ответы от духовенства и специалистов в области богословия на вопросы, требующие компетентного осмысления понятий «личность», «имя», «воля», «согласие и обработка персональных данных», «биометрические параметры» и тому подобное.