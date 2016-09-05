Чтобы Господь простил нам наши долги, мы должны прощать ближним их согрешения - Митрополит Онуфрий

Чтобы Господь простил нам наши долги, мы должны прощать ближним их согрешения против нас.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей воскресной проповеди 4 сентября в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он на примере притчи Спасителя о двух должниках (Мф. 18, 24-35), рассказал, как взаимоотношения между людьми влияют на отношения Господа к каждому отдельному человеку.

Блаженнейший владыка напомнил как один раб был должен царю 10 тысяч талантов, и царь ему простил его долг. Но сам этот раб не смог простить своему должнику и ста динариев. Тогда царь отдал злого раба истязателям, пока тот не вернет долг.

«Талант равнялся 12 тысячам динариев. За один день человек мог получить один динарий. Чтобы заработать один талант, нужно было проработать 12 тысяч дней. 10 тысяч талантов – это 1 миллион 200 тыс. дней. Чтобы заработать 10 тысяч талантов, нужно было работать каждый день приблизительно 30-ть тысяч лет. Это тот долг, который должен был раб своему царю», — подчеркнул Предстоятель.

Эти подсчеты подтверждают, что расплатиться с царем у провинившегося раба никакой возможности не было.

«Этим Господь показывает нам, насколько долг человека перед Богом велик», — отметил Его Блаженство.

Мы получаем от Бога все – тело, душу, все способности, которые мы имеем, все земное благо, богатство.

«Как говорит пророк Давид, все Господь подарил человеку: «Вся покорил еси под нозе Его: Овцы и волы вся, еще же и скоты польския. Птицы небесныя и рыбы морския, преходящия стези морския» (Пс.8 7:9)», — продолжил он.

Бог не требует от человека ничего взамен. На самом деле, мы даже если бы очень хотели, то не смогли бы расплатиться с Богом за Его благодеяния, сказал Владыка.

Он отметил, что «от человека Господь требует единственного – чтобы мы помнили, что сами являемся даром Божиим, и постоянно благодарили Бога за это» и напомнил слова апостола Павла «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18).

«Если мы все сделаем, что должны сделать, то и это не будет означать, что у нас нет долга перед Богом. Мы являемся должниками перед Богом самим своим существом. И об этом нужно всегда помнить», — подчеркнул он.

«Чтобы Господь простил нам наши долги, мы должны прощать ближним их прегрешения против нас. Эти прегрешения — «100 динариев» в сравнении с «10 тысячами талантов»», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.