В Молдове канонизировали святителя Гавриила (Бэнулеску-Бодони)

В Молдове 3 сентября состоялись торжества по случаю канонизации митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) (1746-1821). Об этом сообщает сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Прославление в лике святых святителя Гавриила состоялось за Божественной литургией в Свято-Успенском Кеприанском мужском монастыре, который расположен на возвышенности Кодры в Молдове. Праздничное богослужение возглавил Митрополит Кишиневский и Молдавский Владимир в сослужении митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, сонма архипастырей и духовнства из Греции, Молдовы, России, Румынии и Украины.

Митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони) был выдающимся иерархом и церковным устроителем территории исторической Бессарабии начала XIX века. С 1799 по 1803 год он находился на Киевской митрополичьей кафедре.