Миссия "Милосердие без границ" доставила детям в прифронтовую зону АТО наборы для школы

Миссия "Милосердие без границ", которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, 31 августа доставила 23-й гуманитарный транш помощи, предназначенный детям, которые проживают в прифронтовой зоне АТО.

Координатор миссии протоиерей Захария Керстюк сообщает, что основной акцент сделан на том, чтобы подготовить максимальное количество школьников к новому учебному году.

По самым скромным подсчетам, вдоль линии фронта - более 20 тысяч. детей из малообеспеченных и неполноценных семей, которым не с чем (в прямом и переносном смыслах) пойти в школу. Но этот год отличается тем, что во многих населенных пунктах на линии соприкосновения, несмотря на непрерывные боевые действия, все же будет организован учебный процесс.

Так, обе Марьинские школы и школа Красногоровки сегодня открыли свои двери для детей. В каждый отдельный набор, в зависимости от возраста, вошли: рюкзак, около 40 различных тетрадей и наборы оберток к ним, пенал, 5 ручек, 3 карандаша простых, набор карандашей для рисования или фломастеры, линейка, стирачка, точилка, маркер, клей, ножницы, альбом для рисования, циркуль, краски и раскраски, кисточки, цветная бумага, пластилин. В данных населенных пунктах таких наборов было роздано 156.

А также обеспечены канцтоварами школы Новотроицкого и ряда других населенных пунктов первой линии обороны. Полный список канцтоваров, доставленных на Донбасс: тетрадей 32222 шт., альбомов 2044 шт., картона цветного 471 шт., бумаги офсетной А4 310 шт., ручек шариковых 6082 шт., карандашей простых и цветных 6983 шт., красок акварельных 706 шт. и много чего другого. Также 23-м траншем предоставлены продукты питания и средства первой необходимости, включая новые матрасы, подушки и одеяла.

Таким образом, на сегодняшний день Миссия "Милосердие без границ" собрала, транспортировала и распределила в буферной зоне Донбасса 1420 тонн (70 фур и 36 микроавтобусов) различных гуманитарных грузов.

mitropolia.kiev.ua