Митрополит Онуфрий - учащим и учащимся: Нужно учиться правильно жить и не сворачивать с пути истины

Все мы являемся студентами большой духовной школы, которой является мир и эта земная жизнь: нужно учиться правильно жить и не сворачивать с пути истины.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, в первый день учебного года, обращаясь к студентам Киевских духовных школ и преподавателям, сообщает Центр информации УПЦ.

«В духовной школе мы начинаем новый год, перед нами стоит задача познать истину. Не зная правильно Христа и не зная истины, к ней невозможно приблизиться. Я желаю, чтобы преподаватели имели терпение, а студенты имели старание в познании этой истины и раскрытии ее для себя. Потому что у каждого человека свой путь к истине. Мы приближаемся к ней, когда наши знания сочетаются с нашей жизнью, нашим моральным обликом.

Студент духовного учебного заведения не только обогащает ум, но и учится правильно жить, совершать правильные поступки. Пусть Господь помогает всем нам, потому что вы - студенты духовной школы, а все мы являемся студентами большой духовной школы, которой является мир и эта земная жизнь», - сказал Митрополит Онуфрий.

Первый день учебного года в Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) начался с Божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

По окончании службы, архиереи, духовенство и воспитанники семинарии прошли крестным ходом к Кресто-Воздвиженскому храму лавры.

Специально для молебна и поклонения в храм из пещер были вынесены мощи преподобного Нестора Литописца, который является небесным покровителем Киевских духовных школ.

Перед молебном предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий пожелал всем студентам и преподавателям, которые вступают в новый учебный год, не сворачивать с пути истины.

По окончании молебна Предстоятель УПЦ благословил студентов и окропил их святой водой.