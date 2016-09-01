В УПЦ в день начала нового учебного года молились перед мощами Нестора Летописца

В первый день нового учебного года, 1 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После завершения Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Антонием возглавил крестный ход, которым преподаватели и студенты Киевских духовных школ прошли до Крестовоздвиженского храма, где состоялся молебен перед началом нового учебного года.

По традиции, молебное пение было совершено перед мощами Небесного покровителя Киевской духовной академии и семинарии преподобного Нестора Летописца.