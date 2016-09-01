Митрополит Антоний в день знаний пожелал школьникам и студентам раскрывать свои таланты и избегать ложных приоритетов

Максимально раскрыть свои таланты и избегать ложных приоритетов в жизни, пожелал школьникам и студентам в День знаний управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации УПЦ, владыка отметил, что годы учебы – это время, когда формируется мировоззрение человека, закладывается фундамент личности.

«От того как сформируется личность ребенка сегодня, какие приоритеты в жизни он выберет, будет зависеть какими наше общество и страна станут завтра. Чтобы осознать истинные цели и не свернуть на ложный путь, необходимы знания, которые формируют картину мира. Чем более полной будет эта картина, тем эффективнее человек реализуется в жизни. Но речь не об иллюзорном материальном успехе, а об истинной радости, когда человек способен максимально раскрыть свои таланты и с их помощью служить ближним. Господь обязывает нас: "Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил" (1Пет.4:10)», - сказал митрополит Антоний.

Также владыка отметил, что многое в образовательном процессе зависит от искусства преподавателей.

«Учитель должен вести за собой, помогать раскрывать таланты и посеять семена стремления к истине. Ведь настоящее учение - это не сухая передача знаний. Это искусство вызывать заинтересованность, уметь объяснить, научить мыслить. Очень важно привить любовь к истории, культуре, Отечеству. Передать важность сохранения веры, традиций. Если эту любовь переймут ученики, они обретут духовную крепость, а Украина получит достойных граждан и надежное будущее», - подытожил митрополит Антоний.