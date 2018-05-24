В Киевских духовных школах новый учебный год: будущими священниками станут математики, музыканты, конструкторы и учителя

Студенты, которые начнут в этом году обучаться в Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) представляют все регионы Украины, а в мирской жизни успели овладеть самыми разнообразными профессиями.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в КДАиС сегодня, 30 августа, состоялось торжественное посвящение в семинаристы - благословение на ношение подрясника.

«В этом году среди семинаристов есть те, кто изучал математику, менеджмент, дизайн, экономику. Есть учителя музыки, истории, преподаватели младших классов, руководитель хора, радиомеханик, техник-конструктор, повар-кондитер и даже ветеринар», - рассказал первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

На площади перед семинарией, возле памятника Петру Могиле, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Антоний (Паканич) благословил будущих студентов, и они впервые облачились в подрясники.

«Подрясник это не просто форма для студентов, подрясник - первое одеяние будущих священников, поэтому отношение к нему должно быть особенным. Когда люди приходят сюда, они меняются не только внешне, но и внутренне. Это печать благодати Духа Божьего на тех людях, которые готовятся к служению», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ добавил, что «Господь выбрал юношей, поступивших в семинарию, для великого служения, поэтому на них лежит большая ответственность».

«Каждая минута пребывания в стенах духовных школ будет наполнена учебой и воспитанием. Чтобы быть хорошим священником, нужно, прежде всего, быть хорошим христианином. А знания помогут общаться с людьми разных социальных и культурных уровней, чтобы доносить вечные Христовы истины», - резюмировал митрополит Антоний.

Один из воспитанников 1-го класса КДАиС Андрей Кайтан рассказал о том, почему благословение на ношение подрясника для него важное событие.

«Я очень радостно себя чувствую. Теперь мы семинаристы, мы в подрясниках. Это приятное ощущение. Будем молиться и стараться хорошо учиться. Думаю, будет трудно, ведь это не обычная школа, но уверен, что все будет хорошо», - сказал Андрей Кайтан.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в 2016 году студентами магистратуры КДА стали 32 человека, а в семинарию зачислено 65 воспитанников, из них 2 - во второй класс. На заочное отделение в КДА поступили 57 студентов, а в семинарию 84.