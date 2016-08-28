Праздник Успения, или почему Богородица не испугалась смерти - митрополит Антоний

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который Православная Церковь отмечает сегодня, 28 августа, напоминает человеку о том, что его душа, сотворенная Господом, будет жить вечно.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Невоцерковленному человеку, наверное, не совсем понятно, как Церковь может праздновать день смерти. Но православная вера рассматривает завершение земной жизни не как событие удручающее, а как новое рождение, ведь цель жизни каждого христианина - воссоединиться с Христом. По преданию, когда Архангел Гавриил возвестил Богородице о дне Ее кончины, Она не опечалилась, а приняла новость с радостью и стала усердно молиться. Почему Божия Матерь не испугалась смерти? Потому что знала, что душа, сотворенная Господом, будет жить вечно. Именно эту истину следует помнить каждому человеку», - отметил митрополит Антоний.

Также управляющий делами УПЦ добавил, что в Украине праздник Успения Божией Матери почитается особо, ведь все три лавры: Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская освящены в честь Успения Богородицы.

«Это связано с тем, что истоки монашества восходят к Святой Горе Афон. Именно там подвизался преподобный Антоний Печерский. Афон - земной удел Богородицы, и братия Святой Горы особо почитает Матерь Божию как Заступницу и Покровительницу. После Успения Приснодева Мария не лишила наш мир Своего попечительства и горячо молится за каждого из нас. Преподобный Антоний воспринял традицию праздника Успения Богородицы и перенес ее из монашеской республики на наши земли», - рассказал митрополит Антоний.