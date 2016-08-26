В Почаевскую лавру прибыло 20 тысяч участников крестного хода из Каменец-Подольского

Многотысячный крестный ход из Каменец-Подольского вчера вошел в Почаев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Свято-Успенской Почаевской лавры.

Всего в молитвенном шествии приняло участие более 20 тысяч паломников. Самому младшему из них на момент прибытия в Почаев исполнилось 26 дней, а самому старшему — 81 год.

Братия обители встретила паломников праздничным звоном и окропила всех их святой водой. Также насельники обители приготовили для паломников трапезу.

В эти дни двери всех храмов будут открыты для того, чтобы паломники могли оставаться на ночлег. Также на территории Лавры будет устанавливаться палаточный городок.

Напомним, этот крестный ход начал свой путь из Каменец-Подольского 19 августа на праздник Преображения Господня. За 6 дней паломники преодолели 210 км. Также в этот день в Почаев отправился молитвенный ход с Браиловского Свято-Троицкого женского монастыря Винницкой епархии.

Ранее сообщалось, что 22 августа на границе с Тернопольской областью верующих встретил митрополит Сергий.

Фото сайта Свято-Успенской Почаевской лавры