Духовная мудрость: о грехе и святости, о чуде, и о жизне по формуле четырех "п" - Митрополит Антоний

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Антоний (Паканич) сегодня отмечает день рождения.

Центр информации УПЦ предлагает ко вниманию высказывания и наставления владыки, а также публикует подборку необычных фотографий, которые рассказывают о служении управляющего делами УПЦ.

О посте

"Дни поста даются нам для того, чтобы раскаяться перед Господом, чтобы через духовный труд мы смогли удостоится благодати Божией, которая преображает человека и весь мир. Особенно важно в эти дни следить за своим сердцем, чтобы в нем не зрела ненависть к ближнему, ибо жертва Богу, которая исходит от ожесточенного сердца, не может быть Ему угодна". (Центр информации УПЦ)

О прощении обид

"Нелегко по-настоящему простить обиды. Но нужно постараться, потому что именно через это устремление Бог даст нам понимание правильной жизни и те силы, которые так необходимы в борьбе с собственным грехом". (Центр информации УПЦ)

О быте

"Я уверен, что быт как таковой вообще не способен давать счастье. Это трясина, в которой увязают наши мечты и надежды. Проблемы в жизни возникают именно тогда, когда бытие разменивается на быт. То есть происходит упрощение наших жизненных задач и целей. Христианство открывает перед нами такие горизонты смыслов, которые наполняют жизнь самым главным и важным, отодвигая на второй план второстепенное и не нужное". (Правлайф)

О смысле крестного хода

"Задача Крестного хода была одна единственная — молитва. Пройти такой путь верующим было нелегко: в зной идти по дороге это определенная жертва и внутренний подвиг, который брал на себя каждый человек.

Мы такие разные, родились в разных регионах Украины, но у нас одна земля, одна отчизна и одна православная вера". (Центр информации УПЦ)

О счастье

"Бич современного человечества – это одиночество, люди все больше отдаляются друг от друга, становятся чужими. Нам всем не хватает живого человеческого общения и никакие технологии его никогда не заменят. Они облегчают бытовую жизнь, но не способны заполнить внутреннюю пустоту человеческой души. Через Евангелие человек открывает себя миру и происходит встреча с Богом и ближним. Ощущение этого единства с Богом и людьми, по-моему, и есть счастье, к которому мы все стремимся" (Правлайф)

О грехе

"Когда перед нами Гроб с изображением Господа Иисуса Христа, пришедшего нас спасти и убитого людьми – это действительно страшно. Страшно для каждого из нас. Потому что, совершая грехи, мы каждый раз становимся виновниками этой смерти". (Центр информации УПЦ).

О войне

"Самый страшный грех – это грех войны. На войне человек смотрит на другого не как на образ и подобие Божье, а сквозь прицел автомата. И если каждый из нас воспитает в себе мирность души, то скорее наступит мир и вокруг нас". (АиФ)

О святости

"Святость – это не вопрос некоего философского выбора, это вопрос жизни и смерти. И когда человек поймет это и захочет встать и пойти что-то сделать для своего спасения – это и будет первый шаг к святости. Как говорил преподобный Серафим Саровский, святой человек отличается от прочих только одним – решимостью". (Правлайф)

О политике

"Церковь - это не политический институт, и она не может использоваться в качестве политического инструмента. Да, Церковь состоит из людей, у которых могут быть разные политические взгляды. Но, каждый должен помнить, что взгляды эти нужно оставлять за порогом храма, потому что задача Церкви не в том, чтобы разделять, а в том, чтобы объединять". (Центр информации УПЦ)

О прошлом и будущем

"Стоит помнить, что только в настоящем можно что-то поменять или исправить. Ведь прошлого уже нет, а будущего нет еще. Они, по сути, нам не подвластны. В отличии от настоящего, где мы способны в любой момент изменить курс нашей жизни". (АиФ)

О чуде

"Конечно, передать то, что происходит в этот момент невозможно, это похоже на ту радость, которую человек испытывает от встречи с Богом. Но и в этом году Господь смилостивился над человечеством. Иерусалимский патриарх передал нам Благодатный Огонь — свидетельство великой тайны Божественной благодати. Схождение Огня — всегда огромная радость. Бог показал нам, что Он с нами, что мы не оставлены, что у нас есть надежда". (Центр информации УПЦ)

О жизни для других

"В мире много бед, несчастий и страданий. Со стороны кажется, что из них образовалась огромная ледяная гора, способная своим холодом убить в округе все живое. Однако каждый из нас способен сократить ареал действия этого холода – просто нужно каждый наш день проживать не только для себя, но и для других". (АиФ)

Об игорном бизнесе

"В условиях экономического кризиса идея пополнить бюджет за счет, например, легализации игорного бизнеса - это попытка заработать на человеческих слабостях и зависимостях. Как известно, лудомания - игровая зависимость - это тяжелая форма психического расстройства. Возвращая игорный бизнес в Украину нужно помнить, что никакого позитивного потенциала для здоровья нации в этом нет". (Центр информации УПЦ)

О самосовершенствовании

"Внутренний мир человека не может поменяться сам по себе. Для этого нужно приложить определенные усилия. Например, по формуле четырех «п» - простить, покаяться, полюбить и помочь". (АиФ)

Фото: Серафима Росохи и Анны Горпинченко