Что сегодня говорят об управляющем делами УПЦ митрополите Антонии

В день рождения управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) Центр информации УПЦ обратился к верующим с просьбой рассказать о том, что они знают о владыке.

Нам хотелось, чтобы это был живой и искренний разговор с людьми, которых мы не подбирали по каким-то принципам, а увидели в этот день в Киево-Печерской лавре или по каким-то другим причинам общались в этот день.

Среди тех, кто поздравляет сегодня владыку - незнакомые или едва знакомые нам до сегодняшнего дня люди. Кто-то из них не знает его лично, но слышал его проповеди, другие - знакомы многие годы.

Также мы пообщались с некоторыми выпускниками КДАиС, которых связывают с Киевскими духовными школами сегодня лишь воспоминания. Что-то уже позабыто, но не забыты те духовные советы, которые дал когда-то владыка Антоний.

Ольга – прихожанка храма Рождества Богородицы (Академического)

«У НЕГО УНИКАЛЬНЫЙ ДАР СЛОВА»

- Я знаю владыку давно, когда он был еще архимандритом. Когда я его впервые увидела, поняла, что это очень благодатный священник, который поможет спасти наши души. Он обладает уникальным даром слова и проповеди, от них становится радостно и тепло на душе.

Хотелось бы пожелать владыке Антонию в день его рождения здравия, долгоденствия, многая и благая лета! Чтобы Матерь Божия покрывала его, а преподобные отцы Печерские Антоний и Феодосий помогли в несении святительского креста.

Вдова священника Вера Мороко

«Я ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ ПОКЛОН ЕГО МАТЕРИ»

- Лично с владыкой я не знакома, но его проповеди, интервью и богословские труды для меня очень содержательный источник духовного самообразования, и главное – необходимые познания во имя спасения души. Благодаря современным технологиям, мы имеем возможность быть постоянно приобщенными к жизни УПЦ.

Когда в 2007-м году владыку Антония назначили ректором Киевских духовных школ, проявилась его усердная работа не только душпастыря, а и старательного менеджера учебного заведения. Начались ремонты помещений, пополнения библиотеки, активизация научных исследований, конференции и многое другое. Все это у нас на глазах.

Спаси, его Господи, за такой непрестанный и результативный труд. Я много читала – и кандидатскую работу владыка Антония и любимую всеми, очень доступную для понимая книгу «Не ходи один», и его постоянные и очень необходимые статьи и комментарии в СМИ.

С большей любовью и уважение желаю митрополиту Антонию безграничной духовной радости. У него такой прекрасный возраст – год накануне юбилея, а плодов пастырских уже немало.

Я хочу передать поклон его матери, зная, что она очень благочестивая христианка, которая во время тоталитарного атеистического режима своих детей водила в храм Божий, научила еще в детские годы читать по церковно-славянский, ведь это был подвиг в то время. Её материнская любовь и молитва стала теперь для нас всех достоянием – в лице духовного пастыря. Многая и благая лета!

Александр Черный, выпускник Киевской духовной академии, 2016 г.

«СКАЗАЛ МНЕ ТИХИМ ГОЛОСОМ: «ОДЕНЬТЕ ШАПКУ – НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО…»

- Дело было зимой… Направляясь с очередного послушания, которых у воспитанников духовных школ всегда бывает достаточно, я шел по главной аллее митрополичьего сада, которая ведет к корпусу под номером № 49, расположенного рядом с «академическим» храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Еще издалека я заметил фигуру владыки ректора в зимней рясе и теплой каракулевой скуфье. Он направлялся в мою сторону. Приближаясь к митрополиту Антонию я заблаговременно снял шапку, чтобы получить благословение Его Высокопреосвященства.

Поравнявшись, владыка ректор благословил меня и, ласково улыбаясь, сказал мне тихим голосом: «Оденьте шапку – на улице холодно…». И столько в этих словах было человеческого участия и отеческой заботы. Ранее не задумываясь, я отчетливо осознал, что ректор обо всех нас, студентах Киевских духовных школ, думает, беспокоится и как добрый пастырь опекает каждого из нас…

Многая лета, дорогой владыка!

Валентина – прихожанка храма Рождества Богородицы (Академического)

«КАЖДАЯ ПРОПОВЕДЬ ЛОЖИТСЯ В СЕРДЦЕ»

- Для меня всегда большая честь присутствовать на Божественных литургиях, которые возглавляет митрополит Антоний. В них всегда очень много любви, назидания и истинного Божественного сострадания.

Владыка настоящий проводник Божий и каждое слово в его проповеди подобно жемчужинам, из которых можно собирать дорогое духовное украшение и получить спасение души во Христе.

В его книгах, беседах очень много любви, и что бы он не говорил, иногда и укоряя нас за наши грехи, я все равно понимаю, что каждое слово сказано с огромной любовью к ближнему, и лично для меня, каждая проповедь митрополита Антония ложится в сердце.

Любовь Разумова – православная верующая

«СТУДЕНТАМ ОН ОТДАЕТ ВСЕГО СЕБЯ»

- Владыка Антоний очень неординарный человек, потому что он настоящий эрудит. Это большая редкость встретить таких людей в наше время. Слушать его проповеди интересно и познавательно.

Я считаю, что, будучи ректором духовной академии и семинарии он очень много вкладывает в души и разум студентов. Он с ними работает, отдавая всего себя. Ему важно не просто отчитать положенные часы и уйти, он вкладывает душу в каждого семинариста и вместе с тем требует, чтобы у них сохранились знания, которые пригодятся им в будущем служении на благо Церкви.

Хочу пожелать ему долгих лет жизни, крепости, здоровья и Покрова Матери Божией!

Протоиерей Сергий Гуз, выпускник Киевской духовной академии, 2012 г.

«ВЛАДЫКА УЧИТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»

- Для меня особенно запомнились богослужения в первые дни Великого поста в пещерах Киево-Печерской лавры. Они были особенными, наполненными молитвой, духовной радостью. Свою любовь к богослужениям он передал нам.

Я много чему научился у владыки и эти знания помогают мне нести пастырское служение.

Благодарен Богу, что Он Своим промыслительным действием сподобил меня во время учебы в Киевских духовных школах нести послушание иподиакона возле ректора КДАиС. Это послушание мне запомниться на всю жизнь. Владыка учит своей жизнью.

Коллективное поздравление монахинь - сотрудниц Киевской Митрополии

«ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ ДАРЯТ ВДОХНОВЕНИЕ, ОН ЧЕЛОВЕК ВЕЛИКОЙ ДУШИ»

- Хотелось бы сердечно поздравить Высокопреосвященнейшего владыку Антония с днем рождения и с преддверием праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Мы верим, что ныне, как 1000 лет назад, преподобный и Богоносный Антоний непрестанно молится у престола Божия за весь народ и всегда незримо пребывает с вами. Пусть его молитвы даруют вам благодатную помощь и крепость в архипастырском служении!

Пусть наша Церковь его небесным ходатайством и под вашим святительским покровом продолжает украшаться плодами святости и праведности. Мы сердечно благодарим владыку за его архипастырские труды и молитвы.

Владыка очень чуткий к нам, он глубоко понимает все наши мысли, тревоги и так поддерживает нас своим словом, что от праздника к празднику у нас хватает вдохновения. Он человек великой души, и мы его очень любим и уважаем.

Экс-заведующая сектором по вопросам религий, межнациональных отношений и заграничных украинцев Секретариата КМУ Татьяна Антонюк

«ЕСЛИ БЫ МЕНЯ ПОПРОСИЛИ НАЙТИ СТАРЦА, Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛА БОЛЬШЕ МОЛИТЬСЯ РЯДОМ С ВЛАДЫКОЙ»

- Меня всегда интересовала деятельность Киевской Духовной Академии. Мой дедушка киевлянин и я дома еще в школьном возрасте слышала, что он был очень ревностный христианин, много читал трудов изданных именно Киевской духовной Академией и лично был чадом ректора архиепископа Василия Богдашевского. Некоторые его книги тех времен бережно хранятся у нас до сегодня. Да и я преподавала в университете до того, как стала государственным служащим, и поэтому знакомство с владыкой ректором для меня стало приятным событием, большой радостью и признаюсь, огромной духовной поддержкой.

Митрополит Антоний не только для меня, а для очень многочисленной паствы является современным образцом наследования. Его скромность и необычайное трудолюбие, образованность и природная мудрость, умение достойно держаться в любых обстоятельства дает ему крепость, стойкость на очень сложной и крутой в наше время лестнице духовного возрастания.

Если бы меня кто-то попросил найти старца, а у нас очень принято обращаться за помощью именно к ним, то я бы посоветовала больше читать богословских трудов Киевской Духовной Академии и молиться рядом с владыкой Антонием, хотя по возрасту ему далеко еще до такого почетного звания. И еще добавлю, что любимая мною его книга «Не ходи один» очень многих обратила в православие и приумножила паству УПЦ.

Однажды я делилась с владыкой своими планами, ожидаемыми результатами от своей, на мой взгляд, плодотворной и успешной работы. Ведь каждый чиновник, надеется на свой карьерный рост. Но владыка спокойным и тихим, присущим ему голосом, но очень уверенным и поучительным сказал: «На все воля Божия». Для меня эти знакомые всем людям слова, стали главным ориентиром в жизни. Это не означает, что надо сидеть сложа руки и ждать манны Небесной. Ведь в Евангелии сказано, кто не работает, тот не ест, но мы часто ожидаем и даже требуем от Господа исполнений своих прошений, забывая, что при этом искренно молимся «Отче наш, …да будет Воля Твоя…»

Что бы я пожелала владыке? Прежде всего, духовной и телесной крепости. А еще желаю приумножения милости Божией и защиты Пресвятой Богородицы. И чтобы его небесный покровитель преподобный Антоний помогал ему в исполнении возложенных на него обязательств и перед Небом – Царствием Божием, и перед землей грешной с тем необычайным смирением и кротостью, как у владыки.

Мне вспомнились слова известного богослова современности митрополита Вениамина Федченкова, духовника и преподавателя моего покойного отца «Колос, наполненный хорошим зерном, гнется незаметно вниз головой, а пустой топорщится вверх: так и тщеславный человек». Но ведь богатые колосья дают потом чудесный урожай.

Уверенна, что каждый прожитый год жизни нашего возлюбленного во Христе митрополита Антония, как зерна, будут прорастать для спасения людских душ. Многая лета, Ваше Высокопреосвященство!

Центр информации УПЦ