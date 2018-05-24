12 фактов об управляющем делами УПЦ митрополите Антонии (Паканиче)
Сегодня поздравления с днем рождения принимает управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич). Редакция "УНИАН-Религии" собрала некоторые факты из биографии митрополита Антония.
Сегодня день рождения отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
Сегодня владыка в кругу родных в селе Чумалево Закарпатской области принимает многочисленные поздравления и встречает самых близких людей.
Редакция "УНИАН-Религии" сердечно поздравляет владыку Антония с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благоденствия, сил и помощи Божией в развитии религиозной жизни страны, в решении важнейших вопросов в жизни Украинской Православной Церкви и общества.
Многая и благая лета!
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МИТРОПОЛИТЕ АНТОНИЕ
Публикуем подборку некоторых фактов из биографии митрополита Антония.
1. Родился 25 августа 1967 года на Закарпатье в православной семье.
2. В миру - Паканич Иван Иванович.
3. С 1985 по 1987 год служил в армии.
4. Принял монашеский постриг в 26 лет.
5. В монашестве получил имя Антоний - в честь основателя Киево-Печерской лавры Антония Печерского. День тезоименитства - 23 июля.
6. В 39 лет стал ректором Киевской духовной академии и семинарии.
7. Профессор.
8. В 45 лет возведен в сан митрополита.
9. В 46 лет назначен титул митрополит Бориспольский и Броварской.
10. Постоянный член Священного Синода УПЦ.
11. Написал 6 книг.
12. Посетил Антарктиду.
"УНИАН-Религии"