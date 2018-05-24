12 фактов об управляющем делами УПЦ митрополите Антонии (Паканиче)

Сегодня день рождения отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Сегодня владыка в кругу родных в селе Чумалево Закарпатской области принимает многочисленные поздравления и встречает самых близких людей.

Редакция "УНИАН-Религии" сердечно поздравляет владыку Антония с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благоденствия, сил и помощи Божией в развитии религиозной жизни страны, в решении важнейших вопросов в жизни Украинской Православной Церкви и общества.

Многая и благая лета!

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МИТРОПОЛИТЕ АНТОНИЕ

Публикуем подборку некоторых фактов из биографии митрополита Антония.

1. Родился 25 августа 1967 года на Закарпатье в православной семье.

2. В миру - Паканич Иван Иванович.

3. С 1985 по 1987 год служил в армии.

4. Принял монашеский постриг в 26 лет.

5. В монашестве получил имя Антоний - в честь основателя Киево-Печерской лавры Антония Печерского. День тезоименитства - 23 июля.

6. В 39 лет стал ректором Киевской духовной академии и семинарии.

7. Профессор.

8. В 45 лет возведен в сан митрополита.

9. В 46 лет назначен титул митрополит Бориспольский и Броварской.

10. Постоянный член Священного Синода УПЦ.

11. Написал 6 книг.

12. Посетил Антарктиду.

"УНИАН-Религии"