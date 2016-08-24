Чтобы принести Украине пользу, надо честно работать и заботиться о духовном состоянии - Предстоятель УПЦ в Софийском соборе

Не забывать об ответственности, которую предполагает дар свободы и независимости, призвал соотечественников Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время межконфессиональной «Молитвы за Украину», которая была совершена в 25 годовщину Независимости Украины в Софийском соборе.

По словам Предстоятеля УПЦ, в этот день «нужно вознести благодарность Богу за все его благодеяния, бывшие на нас в течение этих лет независимого существования нашего государства», сообщает Центр информации УПЦ.

«Подаренный Богом дар независимости народа является так же ценным, как и дар человеческой свободы, который дается каждому человеку при рождении. Этот дар свободы каждый человек ценит и оберегает, а нередко готов отдать жизнь, чтобы его не потерять. Цену свободы прекрасно знает и украинский народ, который на протяжении своей истории пролил много крови в борьбе за веру и Родину.

Бесспорно, свобода подразумевает также и ответственность за то, как мы ею пользуемся. Из Святого Писания мы знаем, что когда избранный народ придерживался Божьих заповедей, то Господь награждал его силой и процветанием, но когда люди забывали о Божьих заповедях, то это приводило к упадку государства», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что настоящие патриоты своей Родины должны заботиться о своем высоком духовном и моральном состоянии, ведь только добродетельные и богобоязненные люди могут принести своей стране и народу пользу.

«В эти памятные дни, когда мы вспоминаем 25-ю годовщину восстановления украинской государственности, мы просим у Бога мира для нашей страны. В эти времена мятежных событий нам как никогда важно осознать необходимость единства и любви к ближнему, а также отбросить распри и забыть обиды. Все мы хотим видеть Украину сильной, могучей и процветающей, но для этого мало просто говорить о любви к своей Родине, надо своими добрыми делами свидетельствовать об этой любви. Каждый из нас должен упорно и честно работать на своем месте, чтобы приложить действенные усилия в развитие нашего государства.

Сегодня мы молимся за нашу украинскую землю и наш народ, а особенно за тех, кто по-настоящему заботится и защищает Украину, и верим, что Господь подарит нам мир и процветание и пошлет на всех нас свое благословение», - подчеркнул митрополит Онуфрий.

В «Молитве за Украину» в соборе Софии Киевской приняли участие первые лица государства: президент Петр Порошенко вместе с семьей, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив и мэр столицы Виталий Кличко.

Также слова молитвы за государство произнесли митрополит УПЦ в США, представитель Вселенского Патриарха Антоний, предстоятель УПЦ КП Филарет, верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, предстоятель УАПЦ митрополит Макарий, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.