Митрополит Онуфрий: Не нужно сокращать молитву

Молитва – это духовный кислород. Об этом сказал Предстоятель 21 августа во время своей воскресной проповеди в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день в Святом Евангелии говорилось о чуде хождения Спасителя по водам и спасении утопающего апостола Петра (Мф. 14:26-33).

По слову Архипастыря, эта история учит тому, что у каждого христианина должна быть не только общая, но и личная молитва.

«Спаситель взошел на гору помолиться - взошел один, - подчеркнул Блаженнейший митрополит Онуфрий. - Есть общественная молитва - это, когда мы собираемся в храме, а есть молитва личная. Господь научает нас, что христианин должен обязательно иметь личную молитву».

Он отметил, что личная молитва должна быть спрятана от человеческих очей.

«Нельзя, как это делали фарисеи, становиться на улицах, перекрестках, поднимать руки, чтобы все увидели, что мы молимся. Господь показывает, что если хочешь молиться Богу, спрячься от всех, - сказал Предстоятель. - Если не можешь спрятаться физически, нет места, где бы ты мог быть невидимым людьми, то надо зайти в клеть своего сердца и там втайне помолиться Богу».

Митрополит Онуфрий обратил внимание, что молитва нужна в первую очередь тому, кто молиться, поэтому не стоит ее сокращать.

«Люди иногда заявляют «не буду много говорить молитв, Бог и так знает в чем я нуждаюсь», - отметил он. - Да, действительно, Господь знает, в чем мы нуждаемся. Но молитва нужна не Богу, а нам. Потому, что молитва - это духовный кислород. Как человек не может жить, не дыша, так и душа человека умирает без молитвы. Молитва - эта беседа с Богом, которая открывает для человека источник жизни».