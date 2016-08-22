Митрополит Онуфрий: У исполняющего Божьи заповеди всегда хорошее настроение

Блаженнейший митрополит Онуфрий сказал об этом в день Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Божественная природа – это свет, это любовь, это дух, это жизнь. И Господь это показал всем нам через апостолов на горе Фавор», — отметил Блаженнейший владыка.

По слову Архипастыря, все люди стремятся к преображению, только не каждый может сразу найти правильный путь, который ведет к радости, миру и свету.

«Одни ищут этот путь в наркотиках, другие в алкоголе, третьи в богатстве, славе. Люди всячески пытаются освободиться от угнетающих их страстей. Но то, что делает человека подобным Богу, дает ему радость, мир, свет внутренний, достигается только через исполнение заповедей Божиих», — подчеркнул Его Блаженство.

Он обратил внимание, что маленькие преображения случаются с каждым человеком время от времени.

«Если человек внимателен к себе, то он знает, что бывают в его жизни такие периоды, когда весь мир вокруг не мил. Нам ничто не любо, все для нас плохо, люди все плохие, мы бросаемся на них как звери, природа вокруг нас темная, мрачная. Когда это состояние меняется, и мы опять «в настроении», как мы это называем, тогда для нас точно те же люди, которых мы вчера хотели обидеть, уже приятны, природа вокруг нас красива. Это и есть маленькие преображения человека», — отметил Блаженнейший владыка.

У исполняющего заповеди Божии, таких хороших периодов становится все больше, подчеркнул Архипастырь.

«Когда человек идет путем заповедей Божии, то полосы «отсутствия настроения» в его жизни уменьшаются, а полосы «настроения» расширяются», — сказал он.

А у достигшего высот духовного совершенства, по словам митрополита Онуфрия, появляются силы жить согласно с Божественным законом всегда.