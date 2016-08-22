Православные Закарпатья провели многолюдный крестный ход

В закарпатском городе Хуст 21 августа состоялся традиционный ежегодный крестный ход, который возглавили митрополит Хустский и Виноградовский Марк и управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Крестный ход, который собрал более чем две сотни священнослужителей и несколько тысяч мирян, прошел по улицам города с молитвой за мир в государстве и в Закарпатье и за украинский народ. Во время шествия по городу были пронесены почитаемые образы Нанковской иконы Божьей Матери, Карпаторусских святых, а также мощи многих других святых.

После завершения крестного хода в кафедральном соборе в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Хустский и Виноградовский Марк поблагодарил всех присутствующих за участие. Также Его Высокопреосвященство поблагодарил и представителей власти города Хуст за бережное руководство городом и произнес архипастырское наставление пастве.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний также поздравил всех присутствующих и обратил внимание на то, что каждому надо не стать равнодушным к благодати Божией, ведь именно крестный ход показывает неравнодушие верующих в деле спасения.

В завершение торжеств все многотысячное собрание пропело многолетие архипастырям, духовенству, властям города и боголюбивому украинскому народу, после чего священнослужители помазали народ освященным елеем.