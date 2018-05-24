Столичный Преображенский храм при пенитенциарной службе: настоятель - о церкви и престольном празднике

О празднике Преображения, о храме в его честь и о духовно-пастырской работе в местах лишения свободы Центру информации УПЦ рассказал настоятель - протоиерей Виктор Яценко.

О ПРАЗДНИКЕ

- Престольный праздник - это локальная Пасха для конкретного храма, малая Пасха для отдельного прихода. Поскольку это день, когда совершается особое богослужение; оно предписано уставом, и совершается особое празднование, сопровождаемое торжественным богослужением, водосвятием и крестным ходом вокруг храма. Это особый радостный день для всей общины.

Преображение - двунадесятый праздник, связанный с прославлением Господа, Просиявшего перед людьми на горе Фавор незадолго перед Своими страданиями. Поэтому в народе называют этот праздник Спасом. Кроме того, в богословском аспекте - это очень глубокий праздник, связанный напрямую с Пресвятой Троицей. Если спросить, например, какие есть иконы Пресвятой Троицы? Богослужебная книга «Требник» отвечает на этот вопрос очень просто: есть 4 иконы, которые освящаются по чину освящения икон Пресвятой Троицы. К примеру, всем известное творение преподобного Андрея Рублева - «Явление трех ангелов патриарху Аврааму». Это принятая церковным сознанием икона ассоциируется с Пресвятой Троицей. Она очень иконографически передает совет Пресвятой Троицы, домостроительство Бога Отца, жертвенную искупительную миссию Сына Божия, освящающее сходящее свыше действие Святого Духа. Её можно часто увидеть в неправославных местах молитвенных собраний христиан по всему миру.

Вторая икона Пресвятой Троицы - это икона Богоявления, или Крещения Господня, во время которого люди слышали голос Небесного Отца, Дух Святой в виде голубя и Господь Иисус Христос, входящий в воды Иордана. Третья икона - это икона Пятидесятницы, или Сошествие Святого Духа на апостолов. Когда Дух Святой в виде огненных языков почил на каждом апостоле. А четвертая икона, согласно «Требнику», - икона Преображения Господня, икона Пресвятой Троицы, поскольку также во время этого события был услышан голос Небесного Отца, свидетельствующего о своем Сыне, что это «Мой Сын Возлюбленный», Дух Святой как преображающая сила, Божественный свет и Сам наш Господь Иисус Христос. Поэтому икону Преображения смело можно считать иконой Пресвятой Троицы.

Кроме того, Преображение имеет большое значение среди остальных праздников. Вы знаете, что церковный год начинается с осени. И вот схематически можно разбить церковный год на три периода. Первый - берет свое начало с сентября, когда церковь начинает готовить нас к событию, которое изменило мир наш, от которого идет свет летоисчисления - Рождество Христово. Мы постепенно подходим к Рождеству Христову. Потом в конце ноябре будет сорокадневный пост, который нас готовит к этому событию. Мы будем слышать во время богослужений пророчества о приходе в мир Мессии, исправления грехопадения Адама через появление Спасителя на земле. «Бог явился в плоти», - говорит апостол Павел, - «оправдал себя в духе, показал себя ангелам».

Вторая часть церковного года начинается после Рождества - зачем же Христос родился, для какой цели? Родился, для того чтобы понести свой искупительный подвиг. И уже вскоре после Рождества, постепенно церковь готовит нас к Пасхе, Воскресению Христову. Этому, соответственно, Великий пост предшествует и мы видим, что Господь пришел в сей мир не просто дать свое учение, не просто дать свои заповеди, Божественные притчи ученикам своим и их толкование, он пришел понести искупительный подвиг и отдать свою жизнь за грехи всего мира.

…Закончилась вторая часть церковного года, отпраздновали Пасху. А с чем же связана третья часть? С Преображением! Господь родился, понес свой тяжелый Крест, начиная с Вифлеемских ясел, закончил несение Креста на Голгофе. Дальше - что нужно от нас? Какой ответ должен дать человек на такие действия Бога? От нас нужно Преображение. Можно так сформулировать самый краткий ответ на вопрос: «Какой смысл твоей жизни? Для чего ты живешь?» - «Для преображения»!

Преображение - ответ христианина на действия Бога в мире для спасения человека. Если мы не преобразимся, если мы не станем лучше, если мы не уклонимся от зла, не начнем творить благо, не научимся прощать, не отбросим злопамятство и прочую злобу, не используем те таланты, которые Бог ему дал, тогда человек не реализует свое предназначение – стать подобием Божиим. И поэтому этот праздник имеет для христианина очень большое значение.

О ХРАМЕ

Наш храм молодой. Ему в этом году исполнится 5 лет со дня освящения. И поэтому, 5 лет, - конечно, небольшой юбилей, но такой контрапункт, когда можно говорить какие-то слова о промежуточных результатах.

Изначально инициатива создания храма была проявлена Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по пастырскому попечению пенитенциарной системы и поддержана коллективом, ветеранами и членами семей сотрудников Государственной пенитенциарной службы. Этот храм является приходским, входит во второе Шевченковское районное благочиние, он всегда открыт, и сюда может прийти любой, в отличие от храмов, находящихся при учреждениях, куда доступ со стороны ограничен. Например, при тюрьмах или следственных изоляторах.

Название храма возникло во время обсуждения, по благословению светлой памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, во время встречи с администрацией пенитенциарной службы 26 мая 2010 года. Он же и освятил крест на месте строительства храма в день Преображения Господня в 2010 году.

Как видите, название родилось одновременно с идеей постройки храма. Почему? Потому что это совпадает с идеей перевоспитания человека за колючей проволокой, можно говорить, что целью наказания человека является его преображение через покаяние, покаяние - по-латински пенитенция. Об этом можно доходчиво доносить тем людям, которые волею судьбы - а наша судьба - суд Божий - оказались за колючей проволокой. Поэтому храм является не только религиозным сооружением, но и методически-консультационным центром по развитию духовно-пастырской работы в местах лишения свободы. Здесь мы проводим встречи, семинары бывают, собрания священников, занимающихся духовно-пастырской работой.

Это престольный праздник нашего храма, поэтому очень легко в этот праздник посещать заключенных. Эти люди - не дети, но большинство из них - кроме немногих, имеющих какой-то опыт духовной жизни, евхаристии, исповеди - совершенно ничего позитивного не знают о религии. Присутствует лишь набор предрассудков, предубеждений….

Можете себе представить - люди, не умеющие читать! Они не закончили школу, родители вели асоциальный образ жизни, дети не смогли воспользоваться лучшими возможностями даже не то что учебы, а трудоустройства. И поэтому такая миссия очень важна, на мой взгляд, потому что важно прикоснуться к этим людям, которые никогда не зайдут в церковь, кроме как что-то украсть - есть и такие. Или попросить денег на проезд - такие заходят. Но понятное дело, цель таких визитов - не религиозная.Скажем так, те люди, которых мы посещаем, они находятся рядом - в помещении Киевского СИЗО, самого большого следственного изолятора Украины. Большинство из насельников - скажем так, в кавычках - это люди, которые никогда в своей жизни не заходили в храм, не ходят, и, к сожалению, вряд ли зайдут. Люди, выходцы из таких социальных условий -имеется в виду большинство из них - 80-90%, это люди, которые с самого детства были педагогически запущены, встречаются даже те, кого мы крестим, которые очень плохо читают или не умеют. На предложение прочитать Символ веры - стыдливо опускают глаза.

Вот с такого рода духовной деятельностью связан наш храм - с организацией духовно-пастырской работы в местах лишения свободы.

При храме среди прихожан - многие сотрудники пенитенциарной службы, в том числе и бывшие, и пенсионеры. Многие прихожане имеют отношение к уголовно-исполнительной системе. Это и православные христиане, которые по роду своей профессии являются адвокатами, государственными обвинителями, судьями, и с другой стороны - те, люди, которые были вовлечены в уголовно-исполнительный процесс - находились под судом или следствием либо были осуждены.

У нас община небольшая, и поэтому в каких-то крупных социальных проектах активного участия не происходит, разве в общецерковных акциях. Но община наша целиком больше ориентирована на помощь людям, которые пострадали от преступлений, то есть жертвам преступлений. И пытаемся вести такую работу и развивать ее.

Большинство людей почему-то считает, что тюрьма - это где-то далеко, а ведь в любой момент каждого это может коснуться. Поэтому именно на этой проблеме мы сосредоточены больше. Поэтому прихожане сюда приносят женские и мужские вещи, которые потом «переезжают» в СИЗО.

Поэтому, естественно, обращаются к благотворительным, религиозным организациям, чтобы просто на благотворительной основе дать теплый спортивный костюм, зимнюю обувь, какое-нибудь пальтишко… Ботинки, пусть ношеные, но целые.

У нас при церкви есть помещение, где мы собираем, принимаем эти вещи и транспортируем в следственный изолятор.

Такая у нас миссия. Там война идет всегда, война между добром и злом. Виктор Гюго говорил, что общество никогда не любило и не полюбит тех людей, которые его защищают, и тех людей, которые на него нападают. Учитывая тот антагонизм, который был присущ между людьми, которые охраняют преступников и находящихся под стражей под подозрением, этот антагонизм в любой стране ощутимый, противоречия часто обострены до предела.

Так вот, священнослужители и волонтеры, которые им помогают, это как раз те люди, которых ходят между этими двумя группами людей, но ни с одной не сливаясь. Потому что задачи немного другие, поэтому даже не связанные с улучшением климата, хотя они тоже присутствуют, в местах лишения свободы или какая-то благотворительная помощь, хотя это тоже оказывается. Главный смысл присутствия церкви в этих учреждениях - помочь людям реализовать свою духовную жажду. А жажда духовная обостряется у всех людей в местах лишения свободы. Редкие единицы остаются к этому неспособны, даже закоренелые преступники проявляют такую жажду.

Вечернее богослужение совершается по субботам, в 17.00. Божественная литургия – по воскресеньям, в 09.00

Адрес храма: 04050, город Киев, ул. Мельникова, 81. Добраться к нам можно от станции метро «Лукьяновская» троллейбусами № 16 и 19, остановка «Улица Пугачева».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.