Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Преображения Господня и о том, что верующие делают в этот день

Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господне - великий двунадесятый праздник, который напоминает о величии человеческой природы, о важности жертвенной любви к ближнему, внутренней потребности думать о других.

Как отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), это происходит, когда Божия благодать касается человеческой души, сообщает Центр информации УПЦ.

«Христос на горе Фавор показал красоту человеческой природы. Когда и лицо светлое, и одежды прекрасные, и сам человек забывает о себе, а думает о других. Заботится о тех, кто рядом. Господь Иисус Христос берет своих трех любимых учеников – апостола Петра, Иоанна и Иакова и поднимается на библейскую гору Фавор. Здесь во время молитвы лицо Христа преображается и одежды его становятся белыми, как снег. Апостолы не знали, что в это время нужно говорить. Они увидели как Господь беседует с явившимися Моисеем и Ильей. И апостол Петр говорит Христу: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Интересно то, что апостол забывает о себе. Когда благодать Божия касается человеческой души, появляется внутренняя жертвенная любовь. Тогда человек способен забыть о себе, он думает о других», - рассказал митрополит Антоний.

При этом он отметил, что когда человек заботится о душе, преображается и его тело.

«Когда Бог живет в человеке, когда человек приобретает своим трудом, своим подвигом благодать Божию, преображается все: преображается душа, преображается лицо и преображается материальный мир. Священное Писание говорит о том, что с момента грехопадения, все мучается от греха. И когда человек побеждает этот грех, все творение, весь материальный мир преображается. Материальный мир прекрасен. Библия говорит о том, что Господь, сотворив мир, сотворил все хорошее. К сожалению, только мы, через свой грех, через свое поведение, через озлобленность, делаем мир не таким красивым, и человек сам становится не таким красивым», - подчеркнул митрополит Антоний.

Также он отметил, что в этот день православные христиане приходят в храм на Божественную литургию, причащаются Тела и Крови Христа. После чего, по традиции, освящаются плоды нового урожая.

Митрополит Антоний напомнил о том, что праздник Преображения Господня проходит во время Успенского поста.

«Сейчас Успенский пост - время, чтобы стараться ограничивать свои плохие поступки и ограничиваться от того, что в принципе мешает человеку жить. Пост способствует человеческому возрождению. Мы отсекаем все плохие помыслы, дела. Ограничиваем себя в пище, которая иногда нам просто мешает», - подытожил владыка Антоний.