В День независимости Украины УПЦ совершит молебны во всех храмах

В 25-ую годовщину независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мире в государстве и украинском народе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.