В День независимости Украины УПЦ совершит молебны во всех храмах
18:02, 18 августа 2016Православие
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Киево-Печерская лавра. Фото: kplavra.kiev.ua
В 25-ую годовщину независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мире в государстве и украинском народе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
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