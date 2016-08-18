В День независимости Украины УПЦ совершит молебны во всех храмах

18:02, 18 августа 2016
Православие
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Киево-Печерская лавра.Фото: kplavra.kiev.ua

В 25-ую годовщину независимости Украины, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены молебны за Украину, мире в государстве и украинском народе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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